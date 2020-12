Une seule morsure non provoquée et non mortelle a été signalée à Saint-Martin, et elle s’est produite en 2005, a déclaré à l’AP Tyler Bowling, directeur du programme Florida pour Shark Research.

Les espèces de requins les plus courantes dans la région où l’attaque de jeudi a eu lieu sont les requins de récif des Caraïbes et les requins nourrices, qui ne présentent aucun risque, a déclaré Mike Heithaus, chercheur sur les requins et doyen du College of Arts, Sciences & Education de la Florida International University. lors d’un entretien téléphonique. Il a dit que les requins tigres et les requins taureaux se produisent aussi occasionnellement.