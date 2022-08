Saint-Kitts-et-Nevis élit un nouveau chef lors d’élections anticipées

SAN JUAN, Porto Rico (AP) – La nation des Caraïbes orientales de Saint-Kitts-et-Nevis a élu un nouveau Premier ministre après avoir organisé des élections anticipées trois ans plus tôt que prévu.

Le Dr Terrance Drew du Parti travailliste de Saint-Kitts-Nevis a évincé le Premier ministre Timothy Harris du Parti travailliste du peuple, selon les résultats préliminaires des élections publiés samedi.

Harris est devenu Premier ministre pour la première fois en février 2015 et a exercé un second mandat après que Team Unity, une alliance tripartite, ait remporté neuf des 11 sièges du Parlement lors des élections de 2020. Mais Harris a perdu une motion de censure déposée par ses partenaires de la coalition plus tôt cette année, incitant la nation jumelle à organiser des élections générales vendredi.

Six partis politiques ont présenté un total de plus de 30 candidats en lice pour 11 des 15 sièges du Parlement. Le parti de Drew a remporté six sièges, tandis que celui de Harris en a remporté un. Le gouverneur général de l’île nommera des personnes aux quatre sièges restants après les élections.

Le parti de Drew a promis de meilleurs soins de santé, des logements abordables et un meilleur accès à l’éducation. Le parti de Harris s’est engagé à bâtir une économie plus forte, à créer plus d’emplois et à réduire davantage la pauvreté, entre autres.

The Associated Press