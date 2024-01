Saint James Paris est l’escapade de nos fantasmes royaux – Hôtels au-dessus de la moyenne

Crédit : Patrick Locqueneux

Imaginez ceci : vous tournez dans une rue calme d’un quartier chic et huppé du 16e arrondissement de Paris pour entrer dans un oasis élégante. Une fontaine bouillonne, entourée de verdure au centre d’une allée remplie de galets menant à un château indépendant.

Vous êtes arrivé à Saint James Parisun hôtel adapté à la royauté, voire aux voyageurs orientés vers le luxe.

La propriété dispose d’un passé historique. Le site servit de premier terrain d’atterrissage de ballons à Paris jusqu’à ce que la résidence toujours debout soit créée pour accueillir la Fondation Thiers en 1892. Plus tard, dans les années 1980, le Club Saint James de Paris s’y installa. Dès 1991, il est géré comme un club et un hôtel avant de rejoindre les rangs des Relais & Châteaux.

Si le grand extérieur de Saint James laisse une première impression, son intérieur est à couper le souffle.

L’hôtel était entièrement aménagé par l’architecte d’intérieur Laura GonzalezOMS décrit le Saint-Jacques comme un espace dans lequel « le temps s’arrête, mais jamais dans le passé ». Gonzalez et son équipe ont travaillé pour englober différentes périodes du style parisien, notamment le néoclassique, l’Art déco et d’autres éléments de design.

Le hall d’entrée se caractérise par un mobilier somptueux et une structure lumineuse semblable à une mezzanine avec un grand escalier menant aux logements à l’étage. À quelques pas, une réception complexe abrite les clés permettant aux clients d’accéder aux chambres, suites et appartements, qui vivent dans une villa séparée à moins d’un pâté de maisons.

Les appartements sont entièrement viabilisés et sont conçus comme un pied-à-terre, conçus pour offrir la même atmosphère que le reste de la propriété mais avec une atmosphère plus intime et privée.

L’entrée dans notre suite sur deux niveaux méritait un « wow ». L’aménagement comprenait un coin salon, plusieurs placards, une salle de bain complète et demi, un lit king-size, des touches de décoration uniques et une grande fenêtre donnant sur l’entrée de la propriété.

La salle de bain se distinguait par ses détails en marbre, avec une double vasque à côté de la baignoire de nos rêves, parfaite pour se baigner avant d’enfiler un peignoir et des chaussons fournis.

Même s’il peut sembler difficile de sortir de ses chambres privées joliment tapissées, la propriété de Saint James offre bien plus.

L’hôtel abrite plusieurs restaurants, dont le Library Bar, Bellefeuille et La Terrasse.

Le Library Bar est ouvert toute la journée et propose des collations légères et de fabuleux cocktails dans un environnement faiblement éclairé qui semble intellectuel, revigorant et élégant.

Les clients peuvent également prendre leur petit-déjeuner et leur déjeuner dans la salle à manger du restaurant, baignée de lumière naturelle et proposant un menu « semi-gastronomique ».

Le restaurant Bellefeuille du Saint James est une option gastronomique. Le restaurant est axé sur une cuisine inspirée de la nature et a obtenu une étoile Michelin sous la direction du chef Julien Dumas.

En été, Saint James Paris ouvre La Terrasse dans son jardin arrière, ouverte de mai à août. Le service en chambre est disponible 24h/24 et 7j/7.

Vous trouverez le spa Guerlain de Saint James, qui comprend des salles de soins, un espace de remise en forme, une superbe piscine et un sauna.

La piscine est tout aussi luxueuse que le reste de la propriété : elle est esthétique et relaxante, avec des chaises longues facilement disponibles, de l’eau potable réfrigérée et un sauna à quelques pas.

Saint James Paris est parfait pour ceux qui ont le sens des belles choses. C’est l’une des plus belles propriétés que nous avons eu le plaisir de réserver. Et si vous avez toujours rêvé d’une vie royale, vous ne regretterez pas d’avoir réservé tout de suite pour votre prochaine visite dans la Ville Lumière.

Principaux points à retenir

Emplacement: Paris, France (16ème arrondissement)

Évaluation étoilée: Cinq étoiles

L’ambiance: Digne de la royauté – les jardins de l’hôtel sont magnifiques et le château lui-même est magnifique. À l’intérieur du bâtiment, l’opulence ne fait que se poursuivre, devenant encore plus grandiose.

Notre truc préféré à propos de l’hôtel ? Le design – Saint James Paris est une merveille, et c’est un privilège d’y séjourner pour de nombreuses raisons. Mais l’intérieur de l’hôtel est incroyable : aucune occasion d’ajouter des détails et du caractère, rehaussant encore davantage la propriété déjà grandiose, n’a été manquée.

Nourriture + boisson : Un service d’étage est disponible 24h/24 et 7j/7 au Library Bar, Bellefeuille, La Terrasse.

Des enregistrements de quartier ? : Nomicos, Fondation Louis Vuitton, Ladurée Place Victor Hugo, A La Petite Marquise, Agnes B, Kujten.

Agréments: Eau filtrée, café et thé dans la chambre, WiFi, piscine, sauna, vélos, service de voiturier et animaux « bien élevés » sont les bienvenus.

Qu’y a-t-il à proximité ? : Trocadéro, L’Arc de Triomphe, Avenue Victor Hugo, Palais de Tokyo.

Pièces: 56

Tarif : Les chambres commencent à 680 € par nuit

Aéroport le plus proche : Paris-Orly (21 KM), Aéroport Charles de Gaulle (30 KM)

