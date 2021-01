Les aliments frais, y compris les plats préparés, la viande, les produits laitiers et les desserts sont concernés.

Les changements sont une conséquence des nouvelles déclarations en douane et des contrôles réglementaires supplémentaires requis sur les marchandises transitant de la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord après que le Royaume-Uni a quitté le marché unique et l’union douanière à 23 heures le soir du Nouvel An.