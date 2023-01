Saindhav : les débuts en télougou de Nawazuddin Siddiqui avec Venkatesh Daggubati se déroulent au sol ; vérifier les aperçus du tournage de muhrat

Nawazuddin Siddiqui, après avoir fait une carrière réussie à Bollywood, est prêt à commencer dans le sud. L’acteur est ravi de faire ses débuts en télougou avec un acteur populaire du sud, Venkatesh Daggubati. Le film s’intitule Saindhav et sera réalisé par Sailesh Kolanu. Après avoir annoncé le projet, les créateurs ont mené un muhrat pooja sur les plateaux. Nawazudding Siddiqui qui est super excité de travailler avec l’énergique Venkatesh Daggubati a partagé des photos sur ses réseaux sociaux.

S’adressant à son compte Instagram officiel, Nawazuddin Siddiqui a publié quelques photos du tournage du muhrat de Saindhav. L’équipe est allée sur le sol et le film a commencé à rouler. Étaient présentes au tournage du muhrat des stars du sud populaires, à savoir Rana Daggubatti, Naga Chaitanya et Nani, entre autres. Tous ont posé ensemble pour la caméra et sur la troisième photo, Siddiqui est vu en train d’adorer le seigneur Hanuman. Le film marque le 75e film de l’acteur Telugu Venkatesh Daggubatti.

Après avoir annoncé le titre et dévoilé le premier look, les créateurs ont révélé qu’ils avaient embarqué Nawazuddin pour jouer un rôle central dans le film. Sa présence dans le film agira comme une cerise sur le gâteau pour séduire le public pan-indien. Saindhav sera dirigé par le directeur de HIT Sailesh Kolanu et produit par Venkat Boyanapalli sous les bannières de Niharika Entertainment. Le film est un thriller d’action et a été lancé jeudi avec une affiche de titre et un premier aperçu qui ont fait bonne impression. Sur l’affiche, Venkatesh avait l’air intense et robuste tenant un fusil.

Saindhav est considéré comme le film le plus cher de la carrière de Venkatesh. Il sera réalisé à grande échelle avec un budget colossal. Le film présentera pour la première fois Venkatesh Daggubatti et Nawazuddin Siddiqui à l’écran. Aucune autre information sur le film n’a encore été révélée, mais les réalisateurs mettront bientôt à jour. Le thriller d’action sera publié dans les langues du sud et en hindi.