Saina Nehwal Throught aux pré-quartiers ; La paire Treesa Jolly- Gayatri Gopichand prend un départ gagnant

L’as indien du badminton Saina Nehwal a eu raison du navetteur de Hong Kong Chuang Ngan Yi 21-19, 21-9 pour se qualifier pour la prochaine manche des Championnats du monde de badminton en cours à Tokyo.

Le navetteur de 32 ans devait affronter le vieil ennemi Nozomi Okuhara du Japon au tour suivant. Mais, l’Indien s’est vu accorder un laissez-passer pour le prochain tour du tournoi alors que l’espoir à domicile, sixième tête de série, s’est retiré du concours en raison d’une blessure.

Saina a réussi à surpasser son adversaire de Hong Kong en deux sets alors qu’elle surmontait un début lent du premier match dans lequel elle traînait par une différence de 3 points à un moment donné. Mais la vétéran de la navette indienne a réussi à maintenir son service pour remporter le premier match de manière palpitante en remportant le premier match avec un score de 21-19.

Le deuxième set a été beaucoup plus facile pour la star de Hisar alors qu’elle a décroché une confortable victoire 21-9 pour clôturer l’égalité et sceller sa progression vers les tours suivants à Tokyo.

Il y avait d’autres bonnes nouvelles pour le contingent indien du Japon alors que le duo féminin de Treesa Jolly et Gayatri Gopichand a enregistré une victoire d’ouverture sur le duo malaisien de Low Yeen Yuan et Valeree Siow 21-11, 21-13.

Le duo indien s’est rapidement installé en démontrant qu’il était la meilleure équipe dès le départ.

Après un premier échange de points, les Jolly et Gayatri se sont enfuis en tête lors du premier match pour prendre rapidement l’avantage sur leurs adversaires asiatiques.

Les femmes malaisiennes ont essayé de mettre la soumission du premier match derrière elles et de se concentrer sur le deuxième match alors qu’elles maîtrisaient mieux le match, mais Jolly et Gayatri ont brisé leur résistance pour prendre les devants à 8-7. À partir de là, il n’y avait plus moyen d’arrêter les femmes indiennes alors qu’elles terminaient le match et par la suite le match à la hâte.

Le duo devrait affronter un autre duo malaisien composé de Pearly Tan et Thinaah Muralitharan lors de leur huitième de finale au Japon alors qu’ils cherchent à passer aux tours suivants avec un œil sur le grand prix dans la catégorie double féminin.

