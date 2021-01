Saina Nehwal et HS Prannoy testé positif pour coronavirus avec un joueur allemand et égyptien. C’est la deuxième fois que Saina a attrapé coronavirus , s’en étant remis il y a seulement quelques semaines.

Saina a été testée positive lors de son troisième test lundi. En outre, HS Prannoy a également été testé positif, ANI signalé.

Selon la déclaration de la BWF, les quatre spécimens ont été testés à nouveau et trois d’entre eux – un de l’Inde et des joueurs allemands et égyptiens – ont été testés négatifs. Ces trois joueurs seront à nouveau testés mardi.

Le seul joueur indien (sans nom), qui a été testé positif même lors du nouveau test, est dans un hôpital de Bangkok en isolement pendant au moins 10 jours. Le joueur sera retesté et a été retiré du tournoi, selon BWF.

Avec Saina et Prannoy, Parupalli Kashyap a également été retiré du tournoi en raison de sa proximité avec Saina. Il est en auto-quarantaine et subira un autre test mardi.

«Toute l’équipe indienne a été classée à haut risque par les autorités sanitaires thaïlandaises et tous les membres de l’équipe des joueurs se mettent actuellement en quarantaine dans leurs chambres à l’hôtel et seront soumis à un test PCR aujourd’hui.

« Chaque individu est soumis à des tests quotidiens jusqu’à nouvel ordre du Département de Contrôle des Maladies, mais les joueurs peuvent continuer à jouer en produisant un résultat négatif », a déclaré BWF dans son communiqué.

Le secrétaire général de l’Association indienne de badminton (BAI), Ajay Singhania, a déclaré que l’association était en contact permanent avec la BWF, les organisateurs du tournoi et la direction et les joueurs de l’équipe indienne.

« Ce sont des temps sans précédent, mais BWF fait tout pour assurer un soutien total à nos joueurs, y compris leur sécurité.

« Selon les directives et les normes de sécurité, ces trois joueurs ne participeront pas au tournoi. Cependant, tous les autres joueurs ont été autorisés à participer, mais ils doivent jouer sans la présence d’entraîneurs et de personnel de soutien conformément aux protocoles de sécurité ». Dit Singhania.

La BWF a déclaré que les joueurs indiens prévus pour jouer mardi seront autorisés sur le site mais qu’aucun entraîneur, gérant ou autre personnel ne sera autorisé.

Saina et Kashyap ont dû faire face coronavirus . Tous deux s’étaient rétablis il y a seulement quelques semaines après avoir été testés positifs après le mariage de leur ami proche et collègue Guru Sai Dutt.

Dans un entretien avec News18.com, Kashyap avait partagé que lui et Saina devaient rester en quarantaine et ne pouvaient pas pratiquer pendant des jours à cause de coronavirus effets.

Alors que Saina s’était rétablie plus rapidement que Kashyap, elle a également dû se mettre en quarantaine car Kashyap a également été testée positive la deuxième fois.

« Nous nous sommes remis de Covid-19 il y a environ 10 jours (dit le 27 décembre). Nous avons eu environ trois jours de symptômes et par la suite, nous étions normaux. Nous avons été contrôlés le huitième jour et j’ai toujours été testé positif, ce qui était très frustrant. Saina a été testée négative, mais elle a également dû rester à l’écart du tribunal parce que j’étais avec elle », a expliqué Kashyap dans une interview téléphonique.

Kashyap avait en outre précisé que lui et Saina avaient des symptômes bénins et qu’ils n’avaient à les traiter que pendant quelques jours.

Kashyap avait également partagé que le couple avait gagné quelques kilos grâce à leurs médicaments antiviraux. « Nous avons des médicaments antiviraux, qui nous ont donné très faim et nous avons probablement pris quelques kilos parce que nous ne pouvions pas contrôler notre envie de manger. Mais heureusement, ce n’était pas agité pour notre corps », avait déclaré Kashyap.

L’année dernière n’a cependant pas été toute sombre pour Saina. Elle était partie en vacances aux Maldives avec Kashyap et quelques autres amis.

Kashyap avait également déclaré que lui et Saina devaient déménager dans leur nouveau domicile, qu’ils avaient prévu pour l’année dernière, après l’Open de Thaïlande. Il reste à voir comment ce plan se déroulera maintenant compte tenu de l’infection de Saina.