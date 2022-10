Saina Nehwal s’effondre au premier tour après une dure journée pour les joueurs indiens

L’ancienne numéro 1 mondiale Saina Nehwal s’est écrasée au premier tour du championnat de badminton de Roland-Garros alors que les joueurs indiens ont connu une mauvaise journée lors de l’événement BWF World Tour Super 750.

La paire de double masculin de Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty a été la seule à survivre au premier tour alors qu’Ishaan Bhatnagar et Tanisha Crasto ont chuté au premier tour du double mixte tandis que la paire de double féminin de Treesa Jolly et Gayatri Gopichand est également descendue au sixième. – paire thaïlandaise tête de série composée de Jongkolphan Kititharakul et Rawinda Prajongjai.

En simple féminin, Saina, non classée, ancienne championne de Roland-Garros, s’est battue contre l’Allemande Yvonne Li au Stade Pierre de Coubertin, perdant 21-13, 17-21, 19-21 dans une rencontre qui a duré quelques secondes moins d’une heure.

Saina a remporté le premier match 21-13, ouvrant une avance de 5-5 alors qu’elle ouvrait une avance de 9-5, puis de 13-7 alors qu’elle passait à 18-12. Dans le deuxième match, Saina a rattrapé son adversaire à 5-5 avant que l’Allemande n’ouvre une avance de 11-6. Saina a réduit l’écart à 10-12 mais Yvonne a creusé l’écart à 18-12. Saina a de nouveau riposté et réduit l’écart à 17-19 avant que la joueuse allemande ne remporte le match 21-17.

Le décideur a été étroitement combattu alors que la tête changeait de mains à intervalles réguliers car aucun des deux joueurs ne cédait un pouce. Les choses se sont déroulées au coude à coude jusqu’à 17-17 avant que le joueur allemand ne remporte le troisième match 21-19 et sorte vainqueur.

En double masculin, le duo n ° 8 mondial de Satwik et Chirag est revenu d’un match perdu pour gagner en trois matchs, battant les frères et sœurs français Cristo Popov et Toma Junior Popov, gagnant 19-21, 21-9, 21-13 en seulement plus d’une heure sur le terrain.

Le duo indien a remporté 61 des 104 rallyes tandis que le duo français a dû se contenter de 43 points. Après avoir perdu un premier match très disputé, les Indiens ont dominé le second, remporté six points consécutifs et converti le premier point de match qu’ils ont réclamé en remportant le match 21-9. Ils ont régulièrement ouvert un écart de 9-8 et l’ont élargi à 15-10 et ont remporté le match et le match à 21-13.

Treesa et Gayatri se sont inclinés face à la paire thaïlandaise 21-23, 20-22 alors qu’ils trouvaient la situation difficile contre la combinaison expérimentée et mieux classée. Il en a été de même pour la paire de double mixte composée d’Ishaan Bhatnagar et de Tanisha Crasto alors qu’ils sortaient du tournoi, perdant 13-21, 16-21 contre Kyohei Yamashita et Naru Shinoya du Japon.

