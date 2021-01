Saina Nehwal n’était pas satisfait des règlements établis par la Fédération mondiale de badminton (BWF) pour la Tournois de Thaïlande et a appelé la fédération mondiale à régler les problèmes. Saina s’est plaint que les règlements sont tels qu’ils ne permettent pas aux joueurs d’être dans leur meilleure condition et forme pour les tournois à venir. Saina et compagnie avaient volé de l’Inde à Bangkok dimanche PV Sindhu s’est rendue aux tournois de Londres.

Tous les yeux sont maintenant rivés sur les deux événements du Super 1000 – Yonex Thailand Open (12-17 janvier) et Toyota Thailand Open (19-24 janvier) comme le meilleur retour à l’action au monde après une pause prolongée.

Saina s’est plaint que les joueurs n’étaient pas autorisés à accéder aux kinés et aux entraîneurs pendant toute la durée de quatre semaines pour les tournois, ce qui a entravé leur capacité à rester en bon état.

« Les physios et les entraîneurs ne peuvent pas nous rencontrer pendant toute la tournée après que nous ayons tous été testés négatifs? @Bwfmedia @bwf_ac 4 semaines, comment est-il possible de se maintenir. Nous voulons jouer le tournoi en bon état. Veuillez trier ceci @bwfmedia », a-t-elle tweeté.

Les kinés et les formateurs ne peuvent pas nous rencontrer pendant toute la tournée après que nous ayons tous été testés négatifs? @bwfmedia @bwf_ac 4 semaines de cela ‍♀️‍♀️ comment est-il possible de se maintenir. Nous voulons jouer le tournoi en bon état. Veuillez trier ceci @bwfmedia . – Saina Nehwal (@NSaina) 5 janvier 2021

Elle se plaignait en outre des horaires d’entraînement et de gym, qu’elle estimait être beaucoup trop courts.

« Pratiquez-vous seulement pendant une heure tous les jours pour toute l’équipe? Les horaires de gym sont les mêmes … étant donné que mars est la période de qualification olympique importante, ce n’est pas assez bon pour être en forme. @Bwfmedia

« Pas de temps pour les échauffements / les enregistrements / les retours au calme / les étirements … nous parlons des meilleurs joueurs du monde en compétition, n’est-ce pas? Nous avons dépensé beaucoup d’argent pour faire venir les kinés et les entraîneurs. ne peut pas nous aider alors pourquoi cela n’a-t-il pas été dit auparavant? @bwfmedia », a-t-elle ajouté.

Saina a déclaré qu’elle avait dû recourir à tweeter les problèmes car la BWF ne lui avait pas répondu.

Sindhu a obtenu un tirage relativement facile, mais des sorties difficiles attendent Saina alors que le duo indien revient à la compétition internationale en Thaïlande, près de 10 mois après Covid-19 la pandémie a interrompu tous les tournois dans le monde.

Le champion du monde Sindhu, sixième tête de série, ouvrira contre la danoise Mia Blichfeldt, tandis que Saina, qui s’est récemment remise de Covid-19 , affrontera la formidable Japonaise Nozomi Okuhara, tête de série troisième, au premier tour.

Lors du prochain tournoi, Sindhu, qui s’est qualifié pour les Jeux olympiques de Tokyo et s’entraîne à Londres depuis deux mois, rencontrera le Thaïlandais Busanan Ongbamrungphan au premier tour, tandis que la médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Londres Saina affrontera une autre star thaïlandaise. Ratchanok Inthanon, classé quatrième.