Saina Nehwal partage le teaser de son biopic avec Parineeti Chopra

Parineeti Chopra est sur le point de jouer le personnage titulaire dans le prochain biopic intitulé Saina. Elle essaie le rôle de star du badminton Saina Nehwal dans le film réalisé par Amole Gupte. Le champion de badminton s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager le teaser officiel. Partageant la publication sur son compte Twitter le 4 mars, Saina a écrit: «Je suis toujours fière de voir mon drapeau national monter en flèche!»

Le teaser met en lumière le parcours de la vie du champion de badminton. Il vous guide tout au long de sa carrière depuis ses jours de formation dans son enfance. Parineeti en tant que Saina commence à parler du fait que la moitié de la population indienne comprend des femmes qui se marient à l’âge de 18 ans. Habituellement, l’histoire se termine là, cependant, elle a décidé de choisir l’épée à la place d’une casserole et d’une louche. Elle a dit qu’elle n’avait jamais été dérangée par ses adversaires car son jeu était toujours simple, c’est-à-dire battre l’adversaire.

Le clip montre comment les parents et l’entraîneur de la star l’ont encouragée à remporter cinq médailles aux Jeux du Commonwealth, à être la première joueuse de badminton indienne à remporter une médaille olympique et à devenir la seule joueuse de badminton indienne à devenir n ° 1 mondial. teaser continue pour montrer Saina jouant pour l’Inde dans des tournois internationaux.

Parineeti a impressionné en revêtant le personnage de Saina. Son look est méticuleusement soigné. Elle porte un grain de beauté sur sa joue et aussi les chaînes autour de son cou pour avoir l’air convaincante comme Saina. Le film sportif biographique mettra également en vedette Manav Kaul et Paresh Rawal. Le film devrait sortir l’année dernière, mais a été reporté en raison du verrouillage national induit par la pandémie. Le biopic basé sur le parcours du célèbre joueur de badminton ouvrira dans les salles le 26 mars.

Saina Nehwal est considérée comme l’un des sportifs indiens les plus titrés. Le joueur de 30 ans s’est vu décerner de nombreux honneurs, notamment le Padma Bhushan, Rajiv Gandhi Khel Ratna et le prix Arjuna du gouvernement indien.