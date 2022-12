Saina Nehwal nommée pour les essais de sélection du championnat asiatique par équipes mixtes

Saina Nehwal, double championne des Jeux du Commonwealth, a été nommée pour les essais de sélection du mois prochain des Championnats asiatiques par équipes mixtes, qui se tiendront à Dubaï du 14 au 19 février.

Le comité de sélection senior a tenu une réunion virtuelle le 25 décembre pour finaliser les essais de sélection de l’équipe pour l’événement asiatique.

Sur la base de leur classement mondial supérieur, le comité a décidé d’accorder une entrée directe aux joueurs de simple Lakshya Sen, HS Prannoy, PV Sindhu et à la paire masculine de double Satwiksairaj Ranikreddy et Chirag Shetty.

Le reste de l’équipe de 14 membres sera sélectionné lors des essais de sélection, qui se tiendront à Delhi les 2 et 3 janvier.

“Les membres ont convenu à l’unanimité que, puisqu’il s’agit d’une grande compétition avec un nombre limité d’entrées, seuls les classements BWF de 16 à 50 devraient être pris en compte pour inviter des joueurs aux essais pour le reste des places disponibles”, a déclaré le BAI dans une lettre.

En simple dames, outre Saina, Malvika Bansod et Aakarshi Kashyap ont été invitées pour les sélections, tandis qu’en double messieurs — Arjun/Dhruv Kapila, Krishna Prasad Garga/Vishnuvardhan Goud P et Ishaan Bhatnagar/Sai Patheek K ont été nommés.

Pour les deux places en double féminin, les médaillées de bronze des Jeux du Commonwealth Treesa Jolly et Gayatri P Gopichand, Sikki Reddy et Ashwini Ponnappa, Ashwini Bhatt et Shikha Gautam et Haritha Manazhiyil et Ashna Roy ont été invitées.

Ishaan Bhatnagar et Tanisha Crasto, Venkat Gaurav Prasad et Juhi Dewangan et Rohan Kapoor et Sikki Reddy ont été invités pour les essais qui choisiront la paire de double mixte pour l’événement.

Saina, un ancien numéro un mondial, avait sauté les essais de sélection pour les Jeux du Commonwealth de 2022 en avril pour gérer la charge de travail après son retour de trois semaines d’événements européens.

La BAI a demandé aux associations d’État d’informer les joueurs des essais.

“S’il n’y a pas de confirmation d’un joueur / d’une paire pour participer aux essais de sélection, le prochain joueur / couple le mieux placé dans le Top 16 à 50 de la BWF le 25 décembre 2022 sera inclus dans les essais”, a déclaré l’instance dirigeante dans une lettre à toutes les associations étatiques affiliées.

“La dernière date pour recevoir la confirmation est le 30 décembre.”

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)