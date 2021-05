Saina Nehwal, les espoirs olympiques de Kidambi Srikanth après l’annulation de l’Open de Singapour

Saina Nehwal et Kidambi SrikanthLes faibles espoirs de se rendre aux Jeux olympiques de Tokyo sont pratiquement terminés après que la Fédération mondiale de badminton (BWF) a annoncé l’annulation de l’Open de Singapour en raison de la pandémie de coronavirus. Saina est actuellement à la 22e place du classement de qualification olympique tandis que Srikanth est à la 20e position. Seuls les navetteurs du Top 16 se rendent au méga-événement. À partir du rang 17, les joueurs entrent à tour de rôle en fonction de deux facteurs – si un joueur du top 16 se retire ou ne reçoit pas de CNO de son pays et s’il y a plus de deux joueurs de n’importe quel pays dans le top 16 L’Open de Singapour était le dernier tournoi de qualification de badminton restant avant les Jeux olympiques, prévus du 23 juillet au 8 août.

Le tournoi, qui était prévu du 1er au 6 juin, ne sera pas reporté, a indiqué la BWF dans un communiqué. « Toutes les tentatives ont été faites par les organisateurs et la BWF pour fournir un environnement de tournoi sûr à tous les participants. » Cependant, l’augmentation des cas de Covid-19 dans le monde a conduit à des défis complexes dans la gestion des voyages entrants « , a déclaré la BWF.

Il a ajouté qu’il publierait une nouvelle déclaration sur les qualifications pour les Jeux Olympiques à une date ultérieure.

Le nombre d’infections à Singapour a été très faible par rapport au reste du monde, mais les responsables la semaine dernière ont interdit les spectateurs lors d’événements sportifs et resserré les restrictions de voyage après avoir découvert plusieurs nouveaux groupes.

Les responsables de la ville de 5,7 millions d’habitants ont signalé à ce jour environ 61 000 cas et 31 décès.

Comme pour les autres sports, le calendrier du badminton a été plongé dans le chaos en raison de la pandémie, de nombreux événements ayant été annulés dans le monde au cours de la dernière année.

Les seuls événements majeurs à avoir eu lieu en Asie cette année ont été trois tournois organisés à Bangkok en janvier.

Actuellement, l’Inde n’a que trois représentations à Tokyo – PV Sindhu (simple féminin), B Sai Praneeth (simple masculin) et Satwiksairaj Rankireddy-Chirag Shetty (double masculin).

(Avec entrées AFP)

