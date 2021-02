Saina Nehwal, Kidambi Srikanth fait des tirages difficiles; PV Sindhu devient un adversaire facile

La médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Londres Saina Nehwal et l’ancien n ° 1 mondial Kidambi Srikanth ont remporté des matchs nuls difficiles lors des championnats de toute l’Angleterre 2021.

Le champion du monde en titre PV Sindhu, quant à lui, fera face à une opposition moins bien classée lors des premiers tours avant de se heurter potentiellement au Japonais Akane Yamaguchi et à la championne olympique espagnole Carlona Marin.

Saina a attiré la joueuse danoise en forme Mia Blichfeldt, qui a battu Sindhu au premier tour du premier Open de Thaïlande en janvier. Srikanth commence son tournoi contre l’Indonésien Tommy Sugiarto. Le médaillé de bronze aux championnats du monde B Sai Praneeth, quant à lui, affronte le Français Toma Junior Popov.

Sindhu, cinquième tête de série, affrontera la Malaisienne Soniia Cheah lors de son match de premier tour.

Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty font face à Eloi Adam et Julien Maio de France, tandis que les doubles femmes Ashwini Ponnappa et N Sikki Reddy affrontent Benyapa Aimsaard et Nuntakarn Aimsaard de Thaïlande.

Tirage au sort ouvert de toute l’Angleterre pour les joueurs indiens:

Simple femmes

PV Sindhu vs Soniia Cheah (Malaisie)

Saina Nehwal vs Mia Blichfeldt (Danemark)

Hommes simples

Kidambi Srikanth vs Tommy Sugiarto (Indonésie)

Parupalli Kashyap vs Kento Momota (Japon)

Lakshya Sen vs Kantaphon Wangcharoen (Thaïlande)

HS Prannoy vs Liew Daren (Malaisie)

Sameer Verma vs Ygor Coelho (Brésil)

B Sai Praneeth contre Toma Junior Popov (France)

Hommes Doubles

Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty contre Eloi Adam / Julien Maio (France)

MR Arjun / Dhruv Kapila vs Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (Malaisie)

Doubles femmes

Ashwini Ponnappa / N Sikki Reddy vs Benyapa Aimsaard / Nuntakarn Aimsaard (Thaïlande)

Meghana Jakkampudi / Poorvisha Ram vs Alexandre Boje / Mette Poulsen (Danemark)

Ashwini Bhat / Shikha Gautam vs Chloe Birch / Lauren Smith (Angleterre)

Double mixte

Dhruv Kapila / Meghana Jakkampudi vs Praveen Jordan / Melati Oktavianti (Indonésie)

Satwiksairaj Rankireddy / Ashwini Ponnappa vs Yuki Kaneko / Misaki Matsutomo (Japon)

Pranaav Jerry Chopra / N Sikki Reddy vs Max Flynn / Jessica Pugh (Angleterre).