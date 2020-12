Saina Nehwal et Parupalli Kashyap sont le duo de rêve du badminton, se fixant de temps en temps des objectifs de couple avec leurs messages de soutien mutuels, des photos de vacances romantiques et des commentaires affectueux. Le jeudi 17 décembre, les joueurs de badminton ont célébré leur deuxième anniversaire de mariage après s’être fait atteler en 2018 à la suite d’une longue cour. Pour célébrer la journée et l’amour qu’ils partagent, Kashyap a publié une photo des deux sur Instagram.

Tirés des récentes vacances du couple aux Maldives, les navettes peuvent être vues debout avec la mer bleue en arrière-plan. Les deux semblent apprécier la compagnie de l’autre alors que le soleil couchant ajoutait une teinte dorée à l’image. Appelant Saina la « femme qui a toujours mon dos », Kashyap a affirmé que « l’amour gagne toujours ».

La légende tombait pratiquement de miel. Une partie de celui-ci disait: «Peu importe ce qui se passe dans nos vies, je sais qu’ensemble, nous pouvons tout accomplir».

Saina n’était pas non plus en retard. Prenant à son compte des médias sociaux, la médaillée olympique de bronze a partagé une photo des deux d’une fête de mariage où la paire pose avec des tenues de couleur coordonnée. Tandis que Saina revêt un lehenga orange et bleu, Kashyap brillait dans une kurta jaune.

Saina a écrit: « Merci de m’aimer pour qui je suis … », ajoutant que le temps passait.

Plus tard, elle a également publié des aperçus de leur anniversaire. L’as du joueur avait remercié les Marriott Executive Apartments d’avoir arrangé les ballons rouges, les serviettes en forme de cygne, les pétales de rose, le gâteau de fête et les bagues de couple.

Plus tôt ce mois-ci, Kashyap avait été testé positif pour COVID-19[feminine mais les résultats de Saina étaient négatifs (https://www.news18.com/news/sports/parupalli-kashyap-hs-prannoy-along-with-two-more-test-covid-19-positive-3149201.html) . Le médaillé d’or des Jeux du Commonwealth s’était alors isolé.

Il a été testé positif avec trois autres navetteurs, dont HS Prannoy, RMV Guru Sai Dutt et le spécialiste du double, Pranaav Jerry Chopra.