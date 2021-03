La paire de doubles mixtes de Pranaav Jerry Chopra et N Sikki Reddy a battu l’Autrichien Dominik Stipsits et Serena Au Yeong 21-7 21-18. Le duo indien rencontrera ensuite les Danois Niclas Nohr et Amalie Magelund. Ashwini Ponnappa a également combiné avec Dhruv Kapila pour prendre le meilleur sur la paire bulgare d’Iliyan Stoynov et Hristomira Popovska 21-8 21-12. Le duo indien affrontera l’Angleterre Callum Hemming et Victoria Williams jeudi.

