Saina Nehwal entre au deuxième tour avec une victoire sensationnelle sur la Danoise Mia Blichfeldt

La navetteuse indienne Saina Nehwal a produit un spectacle sensationnel lors du premier tour du tournoi de badminton India Open Super 750. La médaillée de bronze des Jeux olympiques de Londres s’est battue contre la 24e mondiale Mia Blichfeldt, du Danemark, pour remporter le premier tour 21-17, 12-21, 21-19 à New Delhi.

Nehwal a commencé le match sur une note positive et a pris les devants 11-6 dans le match d’ouverture, mais le navetteur danois a rebondi en seconde période mais n’a pas réussi à le décrocher car il est allé en faveur de l’Indien 21-17. Alors que Blichfeldt a produit un spectacle dominant dans le deuxième match pour le réclamer 12-21. Elle était en contrôle total et l’élan a complètement changé en sa faveur, mais Nehwal n’a pas reculé devant le défi.

La joueuse de 32 ans a changé de vitesse et a joué du badminton en contre-attaque pour étourdir son adversaire et a trouvé un tir au filet trompeur pour clôturer le match.

“J’ai travaillé sur mon mouvement et j’étais confiant que je pouvais gagner le match aujourd’hui. J’ai pu voir que mon mouvement était bon aujourd’hui et j’étais déterminé à me battre pour chaque point”, a déclaré Saina après le match.

Elle affrontera désormais la Chinoise Chen Yufei au prochain tour. La médaillée d’or olympique de Tokyo a battu Michelle Li du Canada 21-19, 21-15.

Pendant ce temps, un autre navetteur vedette indien, PV Sindhu, a subi une défaite choquante au premier tour de l’India Open Super 750 contre la Thaïlandaise Supanida Katethong. Sindhu, qui est entrée dans le tournoi comme l’une des favorites, s’est inclinée 12-21 20-22 face à la n ° 30 mondiale dans le match du simple féminin.

Supanida a été très dominante dans le match d’ouverture car elle n’a pas permis à la n ° 7 mondiale Sindhu de s’installer. Elle a été très précise dans ses retours et a été en contrôle total lors des échanges pour décrocher le premier match 21-12.

Ce fut globalement une journée mitigée pour l’Inde puisque Lakshya Sen, Satwisairaj Rankireddy/Chirag Shetty, Treesa Jolly/Gayatri Gopichand Pullela et Krishna Prasad Garaga/Vishnuvardhan Goud Panjala sont également passés à l’étape suivante.

Cependant, outre Sindhu, HS Prannoy, le joueur masculin le mieux classé de l’Inde, la paire féminine de double Shruti Mishra/Sikki Reddy ; la paire de double mixte d’Ishaan Bhatnagar/Tanisha Crasto et le double combiné féminin de Haritha Manazhiyil et Ashna Roy se sont écrasés le jour de l’ouverture.

