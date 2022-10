Sailor Moon de Paris Hilton et le costume d’Halloween de Carter Reum 2022 : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: Getty Images pour Casamigos

Paris-Hilton était toute la nostalgie de l’an 2000 alors qu’elle s’habillait en Sailor Moon aux côtés de son mari Carter Reum qui a joué l’amoureux Tuxedo Mask dans la série japonaise bien-aimée. La mondaine, 41 ans, était le sosie de Serena (alias Sailor Moon et Usagi Tsukino) avec ses hautes nattes blondes, rappelant la coiffure en chignon “boulettes de viande” du personnage de la série des années 90. Elle a ajouté sa propre touche au look inspiré des écolières avec un bustier argenté scintillant et une touche de paillettes sur le gros nœud rouge.

Elle a partagé un baiser et un câlin avec Carter, qui est allé habillé en croisé masqué – également connu sous le nom de Darius dans la série. Tuxedo Mask n’est pas seulement le mystérieux petit ami et futur mari de Sailor Moon dans le Moon King, mais aussi une source centrale de soutien pour Sailor Moon et son équipe de Sailor Guardians, car il aide souvent à combattre à leurs côtés.

Sur d’autres photos partagées sur son Instagram, Paris a pris la pose alors que le personnage dévoilait ses bottes rouges à hauteur du genou et son casque doré – deux éléments clés d’un costume de Sailor Moon. « Habillé comme l’icône de mon enfance Sailor Moon… Joyeux #Halloween ! #SailorMoon #ThatsHot », a-t-elle écrit dans sa légende. Bien que la série ait commencé au Japon en 1992, les versions doublées ont fait leurs débuts aux États-Unis trois ans plus tard en 1995, alors que Paris avait environ 14 ans.

Elle était le genre de fille que la Lune poursuivait et que les étoiles souhaitaient…. ✨💫👸🏼🌙✨ #SailorMoon pic.twitter.com/YuUevVNRMd – ParisHilton (@ParisHilton) 7 août 2019

Ce n’est pas la première fois que la chanteuse de “Stars Are Blind” a choisi d’y aller en tant que super héroïne : en 2014, elle a révélé qu’elle avait un costume de Sailor Moon prêt à partir. “Ouais, [I have] ce costume sexy de Sailor Moon, la sexy Minnie Mouse et une déesse, une licorne et une sirène », a-t-elle déclaré à HE à l’époque. Elle aussi déguisée en Sailor Moon en 2019, mais avec plusieurs différences : le nœud rouge fonctionnait comme une version d’un haut court, sa jupe bleue était scintillante et les bottes rouges étaient une version au-dessus du genou. Elle avait également un acolyte différent, y compris son chihuahua Diamond Baby en tant que chat de compagnie de Serena, Luna.

