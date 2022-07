Sailor Brinkley porte un bikini sans bretelles blanc en Italie : Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Marin Brinkley-Cook fête ses 24 ans avec style ! Christie Brinkley’s Sa fille était magnifique en bikini sans bretelles à pois blancs alors qu’elle prenait le soleil en Italie sur les photos qu’elle a publiées le jeudi 14 juillet via Instagram. Le mannequin ressemblait tellement à sa légendaire maman, 68 ans, qu’elle a affiché un sourire presque identique en posant sur la plage sur une chaise de piscine bleue. Ses cheveux blonds étaient parfaitement repoussés par le vent, ce qui en faisait une photo parfaite.

“Plus de pâtes par faveur !” écrivit-elle, traduisant vaguement pour ne pas interrompre son repas de pâtes. De nombreux plats délicieux ont fait son entrée sur son compte Instagram, notamment un fettuccini au homard avec des tomates et un cappelletti au pesto frais. D’autres clichés comprenaient le paysage, ainsi qu’un superbe selfie de la blonde bronzant aux côtés d’un ami en bikini rose. Sailor et ses copines ont également apprécié une promenade en bateau et du vin dans l’aventure européenne.

De nombreux abonnés de Sailor ont montré leur amour dans les commentaires, y compris, bien sûr, sa mère ! “BELLISSIMA‼️‼️‼️‼️‼️” a écrit Christie, signifiant “très belle” en anglais. D’autres fans ont écrit “Magnifique ma chérie” et “Quel rêve”.

Marin Brinkley Cook — Photos

La jeune femme de 24 ans fraîchement frappée (son anniversaire était le 2 juillet) est spécifiquement en vacances sur l’île d’Ischia, qui est une île volcanique du golfe de Naples. L’île est connue pour son eau chaude grâce aux minéraux de la mer, ce qui en fait une destination balnéaire idéale.

Au-delà des publications sur son fil Instagram, Sailor a également documenté son aventure européenne via ses histoires – y compris beaucoup plus de nourriture ! La Danser avec les étoiles alun a crié ses copains Sophie et Stéphanie pour avoir continué à fêter son anniversaire “2 semaines plus tard” alors que le groupe dégustait un gâteau garni de fraises fraîches.

Lien connexe Lié: Lieu du gala du Met : lieu de l’événement et tout sur l’institut du costume

Le 2 juillet, la fière maman Christie a également partagé un doux hommage pour sa fille. « Hier, joyeux anniversaire @sailorbrinkleycook… Je t’admire pour tant de raisons, mon doux Shugs, mais tu es vraiment une âme rare dans le monde d’aujourd’hui qui dit ce que tu ressens et ressent profondément ce que tu dis », a écrit le mannequin. “Vous êtes un explorateur fort et indépendant du cœur et de l’âme et un étudiant de la vie, de la santé, du bien-être, de la compassion et du beau désir de redonner en grand ! Je suis ravi de voir ce que vous faites pendant que vous naviguez cette année à venir ! Naviguez sur Sailor ! Que le vent soit dans ton dos ! Je vous aime! Maman », a-t-elle signé.