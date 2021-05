Saif Ali Khan sur l’acceptation de moins de succès que les «  Khans  »

Lorsque le mot «Khan» est mentionné, les trois superstars Aamir Khan, Salman Khan et le nom de Shah Rukh Khan viennent à l’esprit des gens. Cependant, à peu près au même moment, il y avait un autre Khan qui a fait une incursion dans les films. Oui, nous parlons de Saif Ali Khan. Lors d’une récente interaction avec Film Companion, le présentateur Anupama Chopra a demandé à l’acteur d’être relativement « moins réussi » qu’Aamir, Salman et SRK, ce qui était une bonne chose pour lui.

En accord avec elle, Saif a déclaré: « Je dois dire que ces gars – Shah Rukh, Salman et Aamir – sont en quelque sorte nés pour être des acteurs. Je pense que cela a dû être une ambition d’enfance. Certainement, je sais que c’était pour deux Je ne sais pas si c’était l’ambition de Salman de toute façon mais il était certainement construit pour cela et a fait pour le genre de succès qu’il a vu. Et il y a un point là. Il ne s’agissait pas vraiment de nuances, de différents types de personnages … tout ce qui s’est passé maintenant.

Louant Akshay Kumar et leurs plaisanteries à l’écran, Saif a poursuivi: «Si j’étais mignon et amusant dans beaucoup de films et que je travaillais beaucoup avec Akshay Kumar, qui manquait peut-être à ce moment-là, mignon et amusant, alors nous fait une sorte de super-personne et a trouvé notre chemin dans l’industrie. Je l’ai complété et il m’a complété. Je pense que c’est pourquoi nous nous aimons tellement aujourd’hui. Nous nous rendons compte que nous nous devons cela, dans un sens. «

Saif a ajouté: « Habituellement, une superstar à succès en solo comme ces gars (les Khans) n’a pas besoin de quelqu’un pour les compléter. »