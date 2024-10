Saif Ali Khan se souvient avoir été averti par l’amie de maman Sharmila Tagore ; décrit ses fils Ibrahim, Taimur et Jeh « plus aisés que lui » | Actualités du cinéma hindi

Saif Ali Khan, qui a récemment fait son Débuts à Tollywood avec Devara, la star de Jr NTR, a récemment parlé de son enfance. L’acteur, qui incarne l’antagoniste dans le film Koratala Siva, a révélé qu’il était un enfant très espiègle. Se souvenant de ce que lui avait dit l’un des amis de sa mère après avoir vu son jeune fils courir partout dans un avion, il a déclaré : « Karmiquement, je mérite des enfants aussi méchants que moi.

Lors d’une conversation avec India Today, Saif Ali Khan a partagé : « J’étais extrêmement méchant. » Il l’a révélé, sa mère avait envie d’écrire un livre sur lui. « Le livre aurait pour titre ‘Oh Saif' », a déclaré l’acteur. « J’ai fait des choses très coquines », a-t-il ajouté.

Saif s’est souvenu d’un incident récent et a partagé : « Une fois, j’étais dans un avion avec une amie de ma mère. Et elle regardait l’un des garçons courir partout et elle secouait la tête, et j’ai dit : « Quoi ? Et elle a dit : ‘S’il vous ressemble, vous avez beaucoup de problèmes.’ Elle dit : « Vous ne savez pas tout ce que vous avez fait. Karmiquement, je le mérite probablement. Mais j’ai de la chance. Aucun d’entre eux n’est aussi méchant au pire. L’acteur a ajouté : « Je n’arrête pas de dire aux garçons : ‘Vous êtes tellement plus triés que moi.’ Donc, c’est bien dans ce sens.

Lors d’un épisode de « Koffee With Karan », Sharmila Tagore a révélé l’une des nombreuses activités coquines de Saif pendant son enfance. Elle se souvient de Saïf qui sautait les cours pour sortir avec une fille : « Il n’est pas allé à l’université, il a invité l’hôtesse de l’air à sortir avec lui et ils sont partis quelque part. » Saif Ali Khan a quatre enfants issus de deux mariages. Il a un fils avec sa première femme, Amrita Singh, Ibrahim Ali Khanet une fille, Sara Ali Khan. Il a deux garçons avec sa seconde épouse, Kareena Kapoor.

Sur le plan professionnel, Saif Ali Khan a récemment fait ses débuts à Tollywood. L’acteur n’a pas encore officiellement annoncé son nouveau projet. Cependant, des informations ont circulé selon lesquelles l’acteur ferait partie de la « Race 4 », aux côtés de Sidharth Malhotra. Il aurait également signé un film avec Priyadarshan, entre autres.

