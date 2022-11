Saif Ali Khan se fixe des «objectifs paternels» en passant du temps de qualité avec Taimur aux Maldives

Saif Ali Khan et Kareena Kapoor Khan sont l’incarnation parfaite des parents cool. Alors que sa femme Kareena était absente avec leur fils cadet, Jeh, pour le tournage de son prochain film à Londres, Saif est parti avec leur fils aîné, Taimur, pour célébrer les vacances aux Maldives.

Dans des images récentes qui ont fait surface sur Internet, Saif et Taimur ont été vus en train de profiter d’une séance de fabrication de pizza et de se détendre sur la terrasse dans les Maldives parfaites ! De la plongée avec tuba dans des eaux claires à passer du temps de qualité au milieu de la nature, à lire, à faire du vélo et simplement à profiter de la compagnie de l’autre, les images attachantes rappellent l’importance de trouver cet équilibre parfait entre vie professionnelle et vie privée ! Dans le message publié par le compte de fan, la légende dit : “Saifu et Tim aux Maldives… Père et fils sont trop mignons.”

Voici les photos





La star de Bollywood, Saif Ali Khan, a célébré son anniversaire le 16 août avec sa famille. Des photos intérieures de lui célébrant son anniversaire avec Kareena Kapoor, Taimur Ali Khan, Jehangir Ali Khan, Ibrahim Ali Khan, Soha Ali Khan, Kunal Kemmu et Saba Ali Khan deviennent virales sur les réseaux sociaux.

Les photos d’anniversaire de Saif Ali Khan ont été partagées par sa sœur cadette et l’actrice de Bollywood Soha Ali Khan avec la légende “Joyeux anniversaire bhai (frère), qui n’est pas sur Instagram”, avec un emoji clin d’œil. Sur l’une des photos, on peut voir Kunal, Soha et Ibrahim chanter pour le garçon d’anniversaire. Les fans ont également souhaité à l’acteur, l’un d’eux a écrit: “Joyeux anniversaire Saifu jaan mon toujours préféré.”

Sur le front du travail, Saif a été vu pour la dernière fois en face de Hrithik Roshan à Vikram Vedha. Khan sera ensuite vu avec Prabhas, Kriti Sanon et Sunny Singh avec Adipurush. Le réalisateur Om Raut devait sortir le 11 janvier 2023. Cependant, il y a des rumeurs selon lesquelles le film sera repoussé pendant quelques mois.