Saif Ali Khan révèle que son fils Ibrahim assiste Karan Johar sur un film ! | Nouvelles des gens

Bombay: L’acteur Saif Ali Khan a révélé que son fils Ibrahim assistait le cinéaste Karan Johar dans un film pour apprendre les nuances du cinéma.

Saif s’est entretenu avec l’animateur Siddharth Kannan dans une interview pour la chaîne YouTube de ce dernier.

Alors qu’Ibrahim est prêt à entrer à Bollywood, Saif a révélé qu’il comprenait d’abord le processus de réalisation d’un film en étant derrière la caméra.

Parlant des différentes étapes auxquelles se trouvent ses enfants Sara, Ibrahim, Taimur et Jeh, Saif a déclaré: « Ils sont tous différents. Ibrahim participe à un film de Karan Johar et partage cela, et parle de ses rêves et de ses idées. «

Regardez la vidéo ici :

De plus, il a déclaré: « Sara est plus âgée et nous avons une équation très différente et bien sûr, Taimur vous demande des conseils et tout ça, Jeh sourit et bave (rires), bien plus mon âge mental que n’importe lequel d’entre eux. C’est le nouveau-né bien sûr. Ils sont différents, heureusement et curieusement, comme l’a dit Sara, chaque décennie de ma vie a eu un enfant. Des années 20, 30, 40 et 50, c’est donc ça. Je suis différent aussi. «

Bien qu’il ne soit pas clair sur quel film Karan assiste Ibrahim, il s’agirait du prochain « Rocky Aur Rani Ki Prem Kahaani » du cinéaste avec Ranveer Singh et Alia Bhatt.