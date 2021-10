Saif Ali Khan révèle le secret d’un mariage sain avec Kareena Kapoor Khan

Saif Ali Khan et Kareena Kapoor Khan sont l’un des couples de célébrités les plus mignons et les plus réussis de Bollywood. Saif est un mari passionné qui sait rendre son mariage heureux, robuste et vivant, en plus d’être un superbe acteur. L’acteur a récemment affirmé qu’il se tenait normalement à l’écart de l’espace personnel de Kareena et ne lui disait pas quoi faire tout en partageant un secret pour un mariage sain. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait déjà demandé à Kareena d’arrêter les réseaux sociaux ou de faire une pause, Saif l’a rapidement rejeté dans une interview avec Sidharth Kanan.

Il a dit : « Non, non, ce n’est pas le secret d’un mariage sain. Vous vous laissez faire ce qu’ils veulent. Elle est super là-dessus, elle est multi-tâches. C’est une femme, donc elle peut faire ça. On n’a jamais vraiment l’impression qu’elle le fait dans le sens où elle est toute là.

Il a poursuivi en disant que bien qu’il ne soit pas sur les réseaux sociaux, il est accro à l’écran de son téléphone. « Je suis facilement accro au téléphone. Et j’ai eu mal à la tête dans la voiture, je me sentais vraiment étourdi parce que je ne pouvais tout simplement pas raccrocher le téléphone et c’était une voiture en mouvement, donc je me sentais vraiment malade. Alors maintenant, Taimur et Kareena, tout le monde me dit ‘Ne sois pas au téléphone.’ C’est donc moi en fait, sans être sur les réseaux sociaux, je suis accro à l’écran. Mais non, je ne lui dis pas, c’est super ce qu’elle fait.

Saif Ali Khan, par exemple, n’a pas de profil officiel sur les réseaux sociaux et apparaît à la place sur les photos Instagram de sa femme. Le compte Instagram de Kareena a été lancé en mars 2020 et elle est très active sur la plateforme, partageant des photographies de sa vie personnelle et professionnelle.

Côté cinéma, Saif sera ensuite vu dans « Bunty Aur Babli 2 » et « Adipurush », tandis que Kareena jouera aux côtés d’Aamir Khan dans « Laal Singh Chaddha ».