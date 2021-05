Saif Ali Khan révèle le GRAND avantage d’être le «Khan» le moins réussi parmi Shah Rukh Khan, Aamir Khan, Salman Khan | Nouvelles des gens

New Delhi: L’acteur de Bollywood Saif Ali Khan a admis être le Khan le moins réussi parmi ses pairs Shah Rukh Khan, Salman Khan et Aamir Khan, mais affirme que cela lui a donné plus de liberté pour expérimenter en tant qu’acteur dans une récente interview.

L’acteur de « Tandav » a déclaré à Film Companion qu’il était d’accord avec le fait qu’il n’a pas atteint le statut de superstar détenu par la « trinité Khan », mais il n’a aucun regret à ce sujet. En fait, il admet que cela lui a permis d’expérimenter des rôles négatifs et expérimentaux car il n’avait pas la pression d’être une superstar ou un héros aux yeux du grand public.

Il a dit: « Oui, absolument. Je dois dire que ces gars – Shah Rukh, Salman et Aamir – sont en quelque sorte nés pour être des acteurs. Je pense que ça a dû être une ambition d’enfance. Certainement, je sais que c’était pour deux d’entre eux, je ne sais pas si c’était l’ambition de Salman de toute façon, mais il était certainement construit pour cela et a fait le genre de succès qu’il a vu. J’ai rejoint les films à un moment où vous deviez viser soit être une superstar, soit ne pas déranger. un point là, je me demande pourquoi. Ce n’était pas vraiment une question de nuances, de différents types de personnages … tout ce qui s’est passé maintenant », a-t-il déclaré.

Il a également affirmé que cela l’intéressait davantage à jouer et qu’il l’avait mieux compris au fil du temps.

L’acteur de ‘Race’ a également parlé de sa relation symbiotique avec Akshay Kumar et de la complémentarité des personnalités. Il a dit: « Si j’étais mignon et amusant dans beaucoup de films et que je travaillais beaucoup avec Akshay Kumar, qui manquait peut-être à ce moment-là, mignon et amusant, alors nous avons fait une sorte de super-personne et avons trouvé notre chemin dans l’industrie. Je l’ai complété et il m’a complété. Je pense que c’est pourquoi nous nous aimons tellement aujourd’hui. Nous nous rendons compte que nous nous devons cela, dans un sens. «

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Saif a une gamme intéressante de travaux à venir avec des films comme «Adipurush», «Bhoot Police» et «Bunty Aur Bubli 2» en préparation.