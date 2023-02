Saif Ali Khan prêtera sa voix à la série de podcasts Marvel Wastelanders, explique pourquoi il s’est inscrit pour faire partie de la famille MCU [Watch Video]

Saïf Ali Khan : La star de Bollywood Saif Ali Khan a exprimé dans la première série de podcasts originaux en hindi de Marvel “Wastelanders” Audible. Dans une interview, Saif a expliqué pourquoi il avait choisi de rejoindre une franchise de super-héros en tant qu’artiste voix off. Saif a dit qu’il avait obtenu beaucoup d’argent pour cela. De plus, il était intéressant d’exprimer des émotions par la parole. Il a également parlé du croisement qui se passe en Inde et à l’étranger. Saif pense que la mondialisation de l’industrie du divertissement est définitivement l’avenir, mais cela ne peut pas être fait avec toutes les formes de divertissement. Parce que certaines histoires doivent conserver une spécificité culturelle. Saif a expliqué comment les tendances du public ont changé après la pandémie. Il a dit que le public aimait complètement les films ou les rejetait complètement. Regardez la vidéo pour en savoir plus.