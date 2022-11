Saif Ali Khan n’a “aucune idée” de la raison pour laquelle Vikram Vedha a échoué au box-office, ajoute “des films comme RRR, KGF…”

Avec Hrithik Roshan et Saif Ali Khan dans les rôles principaux, Vikram Vedha devait figurer parmi les films hindi les plus rentables au box-office. Le thriller policier a reçu des critiques extrêmement positives, mais n’a même pas franchi la barre des 100 crores de roupies au box-office national.

Dans une récente interview, Saif Ali Khan a qualifié la performance au box-office du film de “décevante” et a déclaré qu’il n’avait aucune idée de la raison pour laquelle le film avait échoué. S’adressant à CNBC TV-18, l’acteur d’Omkara a déclaré: “Honnêtement, Vikram Vedha était décevant au box-office, dans le sens où il a ouvert et a fonctionné et tous ceux qui l’ont vu l’ont vraiment aimé, mais philosophiquement en regardant en arrière, la raison pour laquelle nous devrions être polis les uns envers les autres, c’est parce que personne n’a la moindre idée de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas ou de ce qui va se passer.”

“C’était certain que ce film, avec ces deux gars dedans, va ouvrir grand et comme il est si bien fait, ça va tourner. Mais c’était décevant. Je n’ai aucune idée de ce qui se passe. Les gens vont continuer à faire des films , nous continuerons d’essayer, les prix continueront de fluctuer parce que nos prix sont insensés – nous payons les gens de manière astronomique et les retours n’ont pas été bons », a-t-il ajouté.

Parlant du succès des films du Sud tels que RRR et KGF, Saif a déclaré : “Les films du Sud font énormément de choses, il y a des cours sur ce qui se passe. Peut-être que parfois à Bombay, nous avons tendance à nous éloigner du chemin vers le cinéma européen .”

“Je me souviens de beaucoup de films que j’avais faits il y a quelques années, les gens avaient cessé de vouloir tourner des chansons. Il y a encore beaucoup de réalisateurs qui sont mal à l’aise avec ça. Ça fait partie de notre culture. Des films comme RRR, KGF 1 cloué, j’adore ces films. J’ai particulièrement aimé KGF 1, il avait ce truc universel. Il y a certains films qui ont ces choses et peu importe qu’ils soient criards, bruyants ou fous. C’est du cinéma très confiant “, a conclu l’acteur.

Le film hindi est un remake officiel du blockbuster tamoul de 2017 du même nom qui mettait en vedette R Madhavan et Vijay Sethupathi dans les rôles principaux. Le film original a également été réalisé par le duo de cinéastes mari-femme de Pushkar et Gayatri, qui a fait ses débuts en streaming cette année avec la série dramatique policière tamoule Suzhal.