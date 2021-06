Saif Ali Khan méditant sur la poésie dans cette ancienne interview est Internet Gold

Internet est connu pour extraire souvent de très vieilles vidéos oubliées depuis longtemps. Les internautes déterrent régulièrement des vidéos qui existaient avant qu’Internet ne soit notre lieu de prédilection et les disséquent. Une vieille interview de Saif ali Khan a également trouvé de nombreux preneurs en ligne. L’acteur, qui semble plus jeune et beaucoup plus modeste dans le clip, est vu portant des lunettes de soleil et parlant aux hôtes d’une manière très décontractée et bavarde et son honnêteté en répondant aux questions est considérée comme un contraste frappant avec Khan évolué et beaucoup plus prudent manière d’aujourd’hui.

L’intervieweur commence par poser des questions sur le poète préféré de l’acteur, auquel Saif répond d’abord avec Faiz et Ghalib. Mais il le nie bientôt et dit : « Yeh meri dadi padhti thi aur mere abba padhte hai. Yeh koi umar hai dans sab cheezon ko padhne ka? »

L’acteur dit alors d’une manière très nonchalante qu’il a avoué avoir lu beaucoup de poésie occidentale. « kyunki principal vahin padha tha. Lekin mere abba kehte hai ki Faiz est un poète phénoménal. Aur padhne jaye au Coran Sharif bhi gazab ki poésie hai. »

Il a également ajouté : « J’avais l’habitude de lire Ayn Rand, The Fountainhead et tout. Et la lecture trash… Ummm… Ouais, j’ai lu beaucoup de choses. De la littérature sérieuse aux ordures. Même les déchets sont parfois amusants. Poubelle matlab PG Wodhouse. Ce n’est pas du tout de la foutaise mais ce n’est pas intellectuellement très lourd. Et mon garçon, Internet est-il obsédé ! Ne me croyez pas sur parole, voyez par vous-même.

L’acteur a également parlé de la différence de style d’écriture des dialogues entre les films étrangers/occidentaux et les films de Bollywood. Saif a expliqué comment dans les films du monde occidental, les lignes sont écrites en fonction des origines des personnages. Mais en Inde, il y a un certain type de similitude dans la façon dont les lignes sont écrites.

L’interview est maintenant devenue virale sur les réseaux sociaux après avoir été redécouverte et il va sans dire que tout le monde a regardé et trouvé sans relâche différentes réponses à l’obsession ! Découvrez quelques commentaires :

saif ali khan dans cette interview virale a une énergie très robert pattinson que je ne développerai pas – sumana (@girlindred) 12 juin 2021

Je ne me remettrai jamais complètement de cette interview de Saif Ali Khan et je la regarderai tous les jours pour le reste de ma vie — Taha Tariq (@TahaTariq) 12 juin 2021

l’interview de saif ali khan m’envoie je ne peux pas arrêter de rire shsjsjj— minnie moon (@orcamin) 12 juin 2021

Je sais juste que si j’avais trouvé cette interview de Saif Ali Khan à l’adolescence, je serais une personne très différente (en ce qui concerne la santé mentale) aujourd’hui. tellement vrai, vous koi umar hai poésie padhne ki — fleur emoji avalakki (@Woolfingitdown) 12 juin 2021

cette interview de saif ali khan vit maintenant dans ma tête sans loyer — aiza (@sevenskieshigh) 12 juin 2021

Saif Ali Khan est une humeur de cul entier. J’aime son esprit sec qui manque souvent sa cible avec le plus grand public indien. Plus de ses anciennes interviews devraient refaire surface https://t.co/8oXG12rePV– Tsarine V (@morallygrayy) 11 juin 2021

Regardez l’interview en entier ici:

Eh bien, nous pourrions ne pas être d’accord pour savoir si « yeh koi umar hai ya nahi poésie padhne ki », mais une chose dont nous sommes sûrs, c’est qu’il n’y a pas de limite d’âge pour profiter de cette interview particulière de Khan !

