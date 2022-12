Saif Ali Khan fait face à la critique pour avoir “passé” à l’accent britannique lors d’un discours au Red Sea Film Fest

L’acteur de Bollywood Saif Ali Khan a récemment été aperçu en train d’assister au Festival international du film de la mer Rouge à Djeddah, en Arabie saoudite, avec sa femme, l’actrice Kareena Kapoor Khan. Au cours de l’événement, le couple a été vu en train d’interagir avec les médias. L’acteur a partagé son point de vue sur “Women In Cinema”. Il a parlé du travail acharné des femmes. Il a également donné des exemples d’Audrey Hepburn, sa femme et sa mère Sharmila Tagore. Cependant, une vidéo qui devient virale à partir de la même conversation est critiquée et ce n’est pas à cause de ce que l’acteur a dit. C’est à cause de la façon dont il l’a dit.

Les gens se plaignent que l’acteur est soudainement passé à l’accent britannique. L’acteur, qui a récemment distribué un film de Bollywood, Vikram Vedha, a étudié au Royaume-Uni à la Lockers Park School et au Winchester College.

Téléchargée sur Reddit, la légende de la vidéo disait : « Non Saif, nous ne savons pas. Pourquoi est-il britannique maintenant ?” Jetez un œil :

“J’ai l’impression que Kareena ne peut pas le prendre au sérieux avec le changement d’accent pendant qu’il parle LOL”, a commenté un utilisateur de Reddit. Une autre personne a écrit : “ISTG ! Pourquoi ces riches ont-ils si honte d’avoir un accent indien ? C’est bon, tout le monde a un accent. J’ai rencontré beaucoup de blancs dans ma vie et personne ne se souciait de mon accent. Je parle comme un gars de Mumbai, pourquoi essayer de mettre un faux accent ffs !?”

Voici quelques réponses :

Pendant ce temps, l’acteur, dans une récente interview, s’est ouvert sur la mauvaise performance de Vikram Vedha au box-office et a partagé ses réflexions sur les sommes d’argent “insensées” et “astronomiques” versées aux acteurs principaux. Au cours de son interaction avec CNBC TV18, on a demandé à Saif pourquoi les films hindi ne gagnaient pas le cœur du public lorsque l’acteur a mentionné que même lui était “ignorant” comme tout le monde. Saif a également parlé de la performance de Vikram Vedha au box-office et a partagé qu’elle était “extrêmement décevante”. Il a également mentionné que même si le film était bien apprécié par beaucoup, il ne fonctionnait pas bien en termes de collection.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici