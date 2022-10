Saif Ali Khan et le film de Hrithik Roshan franchissent la barre des 100 crores de roupies dans le monde

Avec Saif Ali Khan et Hrithik Roshan jouant les personnages titulaires de Vikram, un spécialiste des rencontres, et Vedha, un gangster redouté, le réalisateur de Pushkar Gayatri a finalement franchi la barre des 100 crores de roupies dans le monde lors de son huitième jour de sortie. Vikram Vedha est loué pour ses performances solides, son intrigue captivante, ses rebondissements surprenants et sa musique de fond entraînante.

La société de production du film, Reliance Entertainment, s’est emparée de ses réseaux sociaux et a partagé que le thriller d’action néo-noir avait collecté Rs 103,82 crore brut au box-office mondial avec des revenus de Rs 72,10 crore brut en Inde et de Rs 31,72 crore brut à l’étranger. Il a également partagé la répartition par jour et par territoire des collections à l’étranger indiquant que Vikram Veda a frappé 3,89 millions de dollars et franchi la barre du million de dollars à sa date de sortie. À son huitième jour de sortie, le maximum de revenus à l’étranger provenait des marchés américain et canadien où le film a rapporté 83 660 $.

#VikramVedha Célèbre 100 Crores au Box Office ! Collectes à l’étranger le jour 8 : Jour 1 : 1,003 millions de dollars

Jour 2 : 950K$

Jour 3 : 713K$

Jour 4 : 308K$

Jour 5 : 305K$

Jour 6 : 213K$

Jour 7 : 162K$

Jour 8 : 237K$

Total : 3,89 millions de dollars [Rs. 31.72 cr] Marchés clés [Day 8]… pic.twitter.com/EggMYK58JF– Divertissement de confiance (@RelianceEnt) 8 octobre 2022

Le film hindi est un remake officiel du blockbuster tamoul de 2017 du même nom qui mettait en vedette R Madhavan et Vijay Sethupathi dans les rôles principaux. Le film original a également été réalisé par le duo de cinéastes mari-femme de Pushkar et Gayatri, qui a fait ses débuts en streaming cette année avec la série dramatique policière tamoule Suzhal.

LIRE | Vikram Veda: la star de Sita Ramam, Mrunal Thakur, passe en revue le thriller d’action vedette de Hrithik Roshan-Saif Ali Khan

Outre les deux hommes principaux, le réalisateur de Pushkar Gayatri présente également Radhika Apte, Sharib Hashmi, Rohit Saraf, Yogita Bihani et Satyadeep Mishra dans des rôles clés. Le film hindi s’est déroulé à Lucknow, la capitale de l’Uttar Pradesh, contrairement à l’original qui s’est déroulé à Chennai, la capitale du Tamil Nadu.

Sorti dans le monde entier le 30 septembre, le film fait face à une rude concurrence de l’épopée historique de Mani Ratnam, Ponniyin Selvan I ou Ponniyin Selvan Part 1, qui est également sortie en salles le même jour. La comédie musicale AR Rahman possède un formidable ensemble d’Aishwarya Rai Bachchan, Chiyaan Vikram, Jayam Ravi, Karthi, Trisha, Sobhita Dhulipala et d’autres.