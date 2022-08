Saif Ali Khan et Kunal Kemmu regardent le «dernier samosa» lors des célébrations de Raksha Bandhan 2022

Lorsque Kunal Kemmu a téléchargé une photo de leurs célébrations de Raksha Bandhan, il a avoué que son beau-frère Saif Ali Khan était son partenaire dans le crime. Jeudi, Soha et Saba Ali Khan ont rejoint leur frère Saif Ali Khan pour célébrer Raksha Bandhan. Inaaya Naumi Kemmu, la fille de Soha, Taimur Ali Khan, et Jehangir Ali Khan, fils de Saif, étaient également présents.

Jeudi, Soha Ali Khan et Saba Ali Khan ont publié des photos de leur rassemblement sur leur page Instagram. Vendredi, Kunal a publié une nouvelle image des festivités sur les réseaux sociaux avec une légende hilarante. La photo montrait Kunal et Saif assis sur un canapé et assortis en blanc.





Saif Ali Khan tenait également une tranche de samoussa, et sur la table à côté de lui se trouvaient une assiette de chutney et une tasse de thé presque vide. Un autre samoussa était visible sur une assiette posée sur la table, et un bol de chutney et une assiette vide étaient posés devant Kunal. Le dernier samosa du plateau attira l’attention de Kunal et de Saif.

Dans la légende, Kunal a plaisanté sur son amour pour le samosa. Il a écrit : « Le cas curieux du dernier samoussa. Manger ou ne pas manger… ? PS C’est une question rhétorique puisqu’il a évidemment été consommé… mais par qui. Il a ajouté les hashtags “#partnerincrime” et “#samosa”.

Saba Ali Khan a également commenté le message. Elle a écrit, Eaten … mais cas curieux de combien ??? Et qui… hmm.”

Soha et Saba avaient posté des images des festivités de Raksha Bandhan dans lesquelles on pouvait les voir attacher un rakhi à Saif. Inaaya, Taimur et Jeh ont célébré le rakhi ensemble, selon des photos publiées par Soha.