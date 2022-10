Saif Ali Khan et Kareena Kapoor Khan sont les parents des fils Taimur et Jehangir [Watch videos]

Saif Ali Khan et Kareena Kapoor Khan sont les fiers parents de leurs fils Taimur Ali Khan et Jehangir Ali Khan. Une semaine seulement après leur retour de Londres et après la célébration de Diwali, Saif et Kareena avec leurs fils sont partis pour un lieu non divulgué. Lorsqu’ils ont été repérés à l’aéroport de Mumbai, Saif et Kareena ont donné un aperçu de leurs compétences parentales. Alors que Saif a été vu marchant aux côtés de Taimur qui n’a pas pu s’empêcher de baisser son pantalon. Saif était tout sourire et lui a poliment dit d’arrêter de faire ça. Taimur a juste souri et obéi à son père.

Kareena, d’autre part, a été vue portant son bébé Jeh dans ses bras et se frayant un chemin à travers une mer d’éventails. Bien qu’elle ait semblé désintéressée des gens autour, Jeh appréciait son temps à regarder les gens tout en posant sa tête sur l’épaule de sa maman.