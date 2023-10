Saif Ali Khan et Kareena Kapoor Khan sont adorables alors qu’on les clique en se tenant la main

Kareena Kapoor Khan : L’actrice de Bollywood Kareena Kapoor Khan prend du temps pour sa famille malgré son emploi du temps chargé. L’actrice peut souvent être vue lors d’un déjeuner ou d’un dîner en famille. Hier soir, l’actrice a passé une sortie avec son mari Saif Ali Khan. Cette vidéo de Bebo devient rapidement virale sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo, on voit Saif sortir en tenant la main de sa femme. La chimie pleine d’amour entre les deux est clairement visible dans la vidéo. Le couple est très beau même dans des tenues décontractées. On voit Saif en train d’embrasser les paparazzi et de leur dire bonjour. Kareena a été vue pour la dernière fois dans le film Jaane Jaan. Le film a fait sensation sur Netflix. Bientôt, Kareena sera vue dans le film « The Crew ».