Saif Ali Khan dit que les jeunes stars ne devraient pas avoir d’importance; révèle comment lui et Kareena Kapoor Khan épousent Taimur

Saïf Ali Khan et Kareena Kapoor Khan sont mariés depuis une décennie et sont parents de deux beaux fils, Taimour Ali Khan et Jeh Ali Khan. Tous les quatre sont les favoris des paparazzis. Chaque fois que l’un d’eux est en ville. Les paparazzi arrivent sur les lieux pour prendre des photos d’eux. Même le public aime regarder Tim et Jeh interagir avec les paparazzi. Récemment, Saif Ali Khan s’est ouvert sur l’attention des médias et aussi sur le manque de confidentialité. Saif dit que les jeunes stars ne devraient pas avoir autant d’importance.

Saif Ali Khan parle des médias et de la vie privée des célébrités

Lors d’une récente interaction avec Bollywood Hungama, Saif Ali Khan a déclaré qu’il était naturel que les parents célèbres de jeunes enfants soient vexés par l’attention constante des médias autour de leurs enfants. L’acteur dit qu’il ne faut pas accorder autant d’importance aux enfants vedettes qui vont à l’école. Il a expliqué qu’ils ne sont que des enfants et souhaite qu’ils puissent se fondre avec d’autres enfants en général. Cependant, il comprend que la culture médiatique dans l’industrie est comme ça.

Saif raconte comment lui et Kareena épousent Taimur

Saif Ali Khan a également expliqué comment lui et Kareena Kapoor Khan ont enseigné à Taimur Ali Khan comment se comporter. L’acteur de Vikram Veda a déclaré que Taimur attirait beaucoup l’attention à cause de ses parents. Il a également partagé que Taimur est tout à fait conscient de ce fait. Saif dit que Taimur n’a pas créé l’intérêt par lui-même et même eux en sont conscients. “Nous lui avons appris à se comporter en public parce qu’il n’est plus un bébé. Et c’est un enfant bien élevé”, ajoute-t-il.

Saif ajoute également que lui et Kareena planifient donc des vacances loin de l’attention des médias en raison de l’intimité qu’ils souhaitent avoir. Il dit qu’étant donné qu’ils travaillent dans l’industrie, ce qui leur donne le privilège de s’éloigner, cela compense le manque d’intimité. Saif a ajouté que lui et Kareena étaient parfois contrariés par l’attention, mais ne se plaignaient pas.