Saif Ali Khan, anniversaire de Kareena Kapoor : les 6 principales raisons qui font de Saifeena la famille parfaite

L’amour de Saif Ali Khan et Kareena Kapoor Khan est incassable car on les voit toujours se tenir la main, affichant leur lien solide. Qu’ils foulent le tapis rouge, assistent à un événement, ils ne se lâchent jamais la main. Leur geste main dans la main montre leur soutien mutuel, leur respect et leur affection les uns envers les autres.

Le dévouement de Saif Ali Khan à son rôle de paternité est évident lorsqu’il récupère le petit Tim (Taimur) à son entraînement de football. Saïf veille à passer du temps de qualité avec son fils, passionné de sport. Il l’accompagne souvent à ses séances de football et l’encourage. Il le récupère également après sa pratique et le porte dans ses bras, le comblant d’amour et d’attention.

Récemment, la famille, y compris bébé Jeh, a passé du temps de qualité au palais Pataudi pour célébrer l’anniversaire de Kareena. Ils ont apprécié la beauté des paysages et ont organisé une célébration chaleureuse avec leurs proches. Saif a pris toutes les dispositions spéciales pour Kareena et s’est assuré qu’elle passe un bon moment. Ils ont également posé pour de belles photos avec leurs enfants, créant ainsi des souvenirs précieux et précieux.

Les déjeuners ou dîners de Saif et Kareena avec leurs enfants montrent leur engagement à passer du temps avec leur famille. Le couple, très occupé par son emploi du temps, réserve toujours du temps pour ses sorties en famille. Ils emmènent leurs enfants avec eux et dégustent de délicieux plats dans leurs restaurants préférés. Ils interagissent également avec leurs fans et posent pour des photos avec eux.

La vue réconfortante d’Ibrahim, Taimur et Saif en train de déjeuner ensemble nous fait admirer leurs liens familiaux. Saif partage un lien étroit avec son fils aîné Ibrahim, issu de son premier mariage avec Amrita Singh. Il passe souvent du temps avec lui et le traite comme un ami. Il l’implique également dans ses activités avec Taimur et Jeh, en s’assurant qu’ils créent de bonnes relations en tant que frères.

Saif ne manque jamais une occasion d’emmener Bebo (Kareena) et leurs enfants en vacances en famille, leur garantissant ainsi des expériences inoubliables ensemble. Le couple adore voyager et explorer de nouveaux endroits avec leurs enfants. Ils ont visité diverses destinations comme la Suisse, les Maldives, Londres, Dharamshala, etc., où ils ont vécu des aventures amusantes et des moments de détente. Nous avons un aperçu de leurs vacances sur les réseaux sociaux de Kareena, ce qui nous donne des objectifs de voyage majeurs. Pour plus d’actualités sur le divertissement, restez à l’écoute.