Sai Varshith Kandula: Tout ce que nous savons sur le suspect qui a écrasé un camion U-Haul près de la Maison Blanche

Un homme de 19 ans a été accusé d’avoir menacé de tuer, d’enlever ou de blesser le président, le vice-président ou les membres de leur famille après avoir prétendument enfoncé un camion dans des bornes à l’extérieur d’un parc près de la Maison Blanche.

Sai Varshith Kandula a été arrêté après avoir «intentionnellement» écrasé un camion U-Haul contre des barrières à l’extérieur du parc Lafayette à Washington DC vers 21h40 le 22 mai, selon à la police des parcs des États-Unis et aux services secrets américains.

Il a également été accusé d’agression avec une arme dangereuse et de conduite imprudente d’un véhicule à moteur.

Les agences de presse ont photographié des policiers en train de retirer un drapeau nazi du camion et d’examiner le drapeau au sol. Un sac à dos noir et un rouleau de ruban adhésif semblent également avoir été retirés du camion. La zone de chargement du camion semblait vide.

M. Kandula, de la banlieue de St Louis à Chesterfield, Missouri, est diplômé du Marquette Senior High School en 2022, selon le Rockwood School District.

Un profil LinkedIn qui semble correspondre à cette description montre un intérêt pour une carrière dans l’analyse de données avec une expérience et une certification dans les langages de programmation et de codage.

Il aurait voyagé du Missouri à l’aéroport international de Dulles, puis a loué le camion et s’est dirigé vers la Maison Blanche, ont déclaré des sources policières. ABC Nouvelles.

Sai Varshith Kandula est représenté dans une image de l’annuaire du lycée Marquette de 2022, avec l’aimable autorisation du district scolaire de Rockwood. (District scolaire de Rockwood)

Il aurait agité le drapeau et crié en sortant du camion avant que les agents n’arrivent pour le détenir. M. Kandula aurait déclaré aux forces de l’ordre qu’il voulait prendre le pouvoir, prendre le pouvoir et tuer le président, ont déclaré des sources policières à ABC.

La police a refusé de fournir publiquement plus de détails sur la nature de l’attaque présumée ou des informations sur le suspect. Les responsables de l’application des lois ont également indiqué que le suspect avait fait des déclarations menaçantes lors de son arrestation.

« Il n’y a eu aucun blessé parmi les services secrets ou le personnel de la Maison Blanche et la cause et la manière de l’accident font l’objet d’une enquête », a déclaré Anthony Guglielmi, chef des communications des services secrets, dans un communiqué lundi soir.

L’hôtel voisin Hay Adams a évacué les invités du bâtiment peu de temps après l’accident, mais les a autorisés à rentrer dans le bâtiment à 1 h HE.

Un passant prenant un selfie près d’un camion fourgon loué est éloigné par un agent des services secrets américains alors que les forces de l’ordre enquêtent sur le camion qui s’est écrasé dans les barrières de sécurité du parc Lafayette en face de la Maison Blanche à Washington, États-Unis, le 23 mai 2023. (Reuters)

Suite à l’accident et à la publication du nom du suspect, une vague de comptes sur Twitter d’Elon Musk a cherché à présenter l’incident comme un « faux drapeau » ou un « canular », faisant écho à des déclarations similaires sans fondement au lendemain de la fusillade de masse dans un Texas. centre commercial plus tôt ce mois-ci après que le tireur a été révélé comme un néo-nazi présumé avec des tatouages ​​​​SS et à croix gammée.

Des experts de droite, dont Donald Jump Jr. et d’autres personnalités et comptes sur le réseau de médias sociaux continuent de suggérer à tort que les agences de presse qualifient le suspect de l’accident de « suprémaciste blanc » dans le but de saper à la fois l’attaque et les menaces de violence suprémaciste blanche.

Ceci est une histoire en développement