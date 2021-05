Sai Praneeth et Ashwini-Sikki se retirent de l’Open de Singapour

Navette à destination des Jeux olympiques de Tokyo B Sai Praneeth ne voyagera pas pour l’Open de Singapour après son retrait du tournoi en raison des exigences de quarantaine pour les Indiens à Singapour. Les Indiens devront obligatoirement être mis en quarantaine pendant 21, selon les nouvelles règles de Singapour et les vols directement depuis l’Inde ont déjà été arrêtés. Praneeth ne veut pas perdre le contact avec la pratique pendant si longtemps et par conséquent, il a décidé de se retirer du tournoi et de rester à la maison et de se concentrer sur la préparation du tournoi. Jeux olympiques.

«C’est parce que nous devons faire 21 jours de quarantaine et que vous ne pouvez pas jouer même si c’est 14 jours de quarantaine. Sans entraînement, il est très difficile de jouer « , a déclaré Praneeth à Express indien.

Praneeth a reçu la première dose de vaccin, mais il est clair que cela ne suffira pas pour bénéficier d’exemptions de quarantaine compte tenu de l’augmentation des cas de coronavirus en Inde. Le pays enregistre le plus grand nombre de cas au monde. « Le statut vaccinal à ce jour ne peut pas être utilisé pour voyager ou pour demander des exemptions de quarantaine en tant qu’Indien », a-t-il expliqué.

En dehors de Praneeth, la paire de doubles femmes Ashwini Ponnappa et N Sikki Reddy se sont également retirés du tournoi, ce qui a mis fin à leurs maigres espoirs de se qualifier pour Tokyo 2020.

Telangana sera fermé pendant 10 jours à partir du 12 mai et Praneeth prévoit de faire une pause pendant cette période après avoir suivi un entraînement rigoureux ces derniers jours. «Je me préparais depuis très longtemps pour la Malaisie et Singapour. Mais une fois qu’il a été annulé, j’ai pensé que je ferais une pause et que je commencerais à préparer les Jeux olympiques. J’ai déjà fait 7 semaines d’entraînement intensif alors j’ai pensé que je pourrais faire une pause. Les 3 prochains mois seront difficiles sans interruption et maintenant que nous ne voyageons plus, nous pouvons nous entraîner avec concentration. «

