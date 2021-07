« Sai Praneeth est le cheval noir ; Satwiksairaj Rankireddy, Chirag Shetty avec une bonne chance, anciens piliers indiens du badminton

Sai Praneeth a une chance de devenir le nouveau héros olympique du pays dans le sport du badminton. Donc avec la paire de double en Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty. Les deux anciens piliers, Vimal Kumar et Sanjay Sharma espèrent que Praneeth, Reddy et Shetty donneront une bonne image d’eux-mêmes dans Tokyo.

Kidambi Srikanth ayant raté la coupe olympique de Tokyo dans la compétition en simple messieurs, le Pullela Gopichand entraîné Praneeth, 28 ans, originaire d’Hyderabad, actuellement classé n ° 15 mondial, sera le seul représentant de l’Inde dans la campagne en simple messieurs. Il y a deux ans, il a remporté la médaille de bronze au Championnat du monde BWF à Bâle, un exploit comparable à celui de Padukone à Copenhague il y a 36 ans.

Alors que l’annulation de l’Open de Malaisie et de l’Open de Singapour s’est avérée être un revers pour Srikanth et Saina Nehwal, tous deux désireux de tenter une onzième heure pour réserver leur passage à Tokyo, Praneeth a perdu l’occasion de s’entraîner. à son actif avant ses débuts olympiques.

Praneeth a disputé 352 matchs en simple dans le circuit professionnel et en a remporté 219, y compris contre quelques joueurs de premier plan. Plus récemment, il a joué contre le Danois Viktor Axelsen en huitièmes de finale de l’All England et a perdu un set de 52 minutes. Il a disputé près de 70 matchs en simple depuis 2017 ; mais il a été loin d’être constant, même s’il a remporté la médaille de bronze au championnat du monde Total BWF, s’inclinant face au meilleur japonais Kento Momota en demi-finale. En 2019, il a régulièrement perdu contre Momoto, le Danois Anders Antonsen, l’Indonésien Anthony Ginting et le Chinois SHI Yu Qi.

Pour les Jeux olympiques, il s’est entraîné sous les yeux attentifs de Gopichand et de l’entraîneur indonésien Agus Dwi Santo à Hyderabad. Ancien joueur et entraîneur indien, Sharma qui a vu Praneeth en action pense que la seule entrée indienne pourrait être le cheval noir. «Il a beaucoup de déception. Il est comme Chetan Anand ; chacun de ses coups était une tromperie. Une fois, Han Jian (légende chinoise) m’a dit que Chetan l’avait trompé en jouant des coups. Sai Praneeth a un jeu naturellement trompeur, et j’ai vu des nuances de Chetan en lui. Peut-être qu’il est plus contrôlé que Chetan, qui n’était pas très en forme et comptait sur ses coups. S’il (Praneeth) peut égaler les Danois et les Japonais sur le plan de la condition physique, alors il a une chance de remporter une médaille. En tant qu’entraîneur, j’espère obtenir les meilleurs résultats de sa part. Prakash (Padokone) était trompeur et il avait des coups de suivi, mais Praneeth joue, à l’occasion, des coups irréfléchis. Mais c’est un super joueur. »

Ancien champion national, un des 20 meilleurs joueurs mondiaux à son époque, olympien et membre de la Prakash Padukone Badminton Academy depuis 1994, Vimal Kumar pense que ne pas être sous les feux de la rampe pourrait aider Praneeth. « Lorsque l’accent n’est pas sur vous, vous avez tendance à bien faire. Je le comparerais au Sindhu de 2016 ; il n’y avait aucune attente d’elle à Rio. Même chose avec Praneeth maintenant. L’accent était mis sur Saina à Rio, mais c’est Sindhu qui a tranquillement fait son travail. »

Vimal Kumar a évoqué le tirage au sort et les facteurs de forme physique en déclarant : « J’aimerais voir le tirage au sort. Alors seule la clarté émergera. J’espère qu’il ne rencontrera pas des joueurs comme Kento Momoto etc. au premier tour. Le fitness a toujours été son problème. C’est un joueur très habile. Si le tirage est bon, il peut se faufiler. Nous avons attendu 36 ans pour obtenir une médaille aux Championnats du monde ; Praneeth a remporté le bronze en 2019 après Prakash en 1983. Nous sommes toujours désespérés de remporter une médaille. Il vaut mieux être l’opprimé. »

Les espoirs de l’Inde en double reposent sur la brillante paire de Reddy et Shetty, qui s’entraîne depuis de nombreuses années avec l’ancien champion de simple et de double Uday Pawar. Concernant leurs perspectives, Vimal Kumar a déclaré : « Ils ont de bonnes chances (de monter sur le podium). Ils ont battu les meilleures combinaisons du monde. C’est un facteur positif. Ils peuvent aussi jouer beaucoup plus librement, car il n’y a pas beaucoup d’attentes de leur part. On peut dire qu’ils peuvent gagner une médaille, mais l’accent n’est pas mis sur eux. J’aimerais voir le tirage. Le premier tour est très important ; c’est l’occasion de se qualifier d’emblée pour les quarts de finale. Une fois que vous avez gagné les quarts, vous jouez pour une médaille. Ces deux-là ont remporté des événements de Super Series. »

Reddy et Shetty ont disputé près d’une centaine de matches, acquis de l’expérience et créé l’histoire en remportant une finale de la série Super 500 en Thaïlande en 2019. « Ces deux-là jouent depuis six ans, à commencer par les épreuves du Challenge. Satwik et Chirag ont saisi les occasions et se sont affirmés dans les compétitions. Ils ont fait leur marque. Par rapport aux autres paires, ces deux-là ont profité des opportunités. »

« Le seul inconvénient que je vois est que, alors que les Danois et les Japonais jouent dans leurs compétitions internes, l’Inde n’a pas pu le faire. Satwik et Chirag ont un bon entraîneur pour les aider, mais ils avaient besoin de jouer des matchs et de concourir, ce qui n’était pas possible en raison des circonstances. »

La passionnante paire de double s’entraîne sous la direction d’un joueur champion comme Mathias Boe. « Ils voulaient Boe. Ils sont plutôt contents de lui car ils ont beaucoup interagi avec lui pendant le PBL. Ils ont beaucoup de respect pour lui. Il a joué au plus haut niveau. Il est médaillé olympique. Boe a récemment commencé à entraîner, et c’est donc les interactions qui aideront la paire indienne, en particulier la partie tactique. Je ne vois que du positif dans tout ça. »

Vimal Kumar a conclu ses observations en disant : « Obtenir une médaille aux Jeux olympiques est beaucoup plus facile qu’aux événements de la Super série. Les inscriptions sont restreintes et tous les meilleurs joueurs ne sont pas présents dans la compétition aux Jeux olympiques.

Sharma, qui se remet d’une maladie d’un an liée au Cavernome et qui écrit un livre sur sa chirurgie et sa rééducation, ne s’est pas détourné du jeu. «

J’ai l’impression que ces garçons s’en sortiront bien. Les deux sont très agressifs. Surtout Satwik ; c’est un monstre en zone arrière, la façon dont il se déplace et smash. Ils doivent juste avoir la chance de leur côté. Je ne connais pas leur statut actuel de netteté de match, mais mon instinct est qu’ils peuvent très bien faire à cause de leur pure agressivité. Chirag en première zone est assez agile. »

