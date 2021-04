Le deuxième shuttler simple masculin le mieux classé en Inde, B Sai Praneeth, est presque assuré d’une place aux Jeux olympiques de Tokyo. Il est classé 13e du Road to Tokyo devant son ami et compatriote Kidambi Srikanth (20e). Aucun autre Indien n’est en lice pour la place de Tokyo.

Pourtant, le n ° 15 mondial de la navette, âgé de 28 ans, basé à Hyderabad, n’est pas d’humeur à célébrer son entrée presque certaine à ses premiers Jeux Olympiques en raison de la situation pandémique qui prévaut.

Praneeth, qui a déjà atteint son 10e rang en carrière vers la fin de 2019, qu’il considérait comme sa meilleure année à ce jour, raconte News18.com dans une discussion exclusive d’Hyderabad qu’il avait peur de la pandémie, comment elle peut affecter l’état d’esprit d’un sportif, le manque de tournois et d’entraînement sans interruption, et la déception de l’Open de l’Inde étant reporté.

Extraits:

Comment se déroule la formation?

La formation se passe bien. Quoi qu’il en soit, l’Open de l’Inde est reporté. Nous avons donc deux autres tournois à espérer (Open de Malaisie, du 25 au 30 mai et Open de Singapour, du 1er au 6 juin). Je m’entraîne pour eux. Décidément, la situation n’est pas si bonne à l’extérieur, mais quand même, je prends une chance et je m’entraîne. Je ne peux pas manquer la pratique.

À quel point est-ce risqué? Avez-vous une bio-bulle parmi vous les meilleurs navetteurs et entraîneurs?

C’est risqué, sans aucun doute. Nous n’avons pas de bio-bulle. Nous, les navetteurs seniors qui ont des tournois à venir, nous nous entraînons à la Gopichand Academy avec Gopi Sir et d’autres entraîneurs, dont l’Indonésien Agus Dwi Santoso. Les navettes juniors ont été dégagées. À partir de maintenant, nous pratiquons. C’est vraiment effrayant mais la seule chose est avant d’aller aux tournois, on se fait tester plusieurs fois. Les rapports de test RT-PCR ne sont pas si précis, je pense. Cela peut devenir positif un jour et négatif le lendemain. Cela est arrivé à de nombreuses personnes. C’est la seule chose qui nous fait peur. Nous pratiquons ensemble depuis longtemps. Je ne vais nulle part ailleurs. C’est seulement à l’académie et à la maison. Et, je reste à environ 10 minutes en voiture de l’académie. Tout le monde a peur de la situation, ils ont des tournois et prennent soin d’eux-mêmes.

La situation Covid peut-elle affecter votre entraînement?

Une fois arrivés au tribunal, nous ne pensons pas beaucoup à Covid et nous nous concentrons sur la pratique. Nous sommes convaincus que nous sommes ensemble depuis longtemps et que chacun de nous en prend bien soin. L’environnement au centre de pratique est bon. Tant que vous ne sortez nulle part ailleurs et que vous ne prenez pas de précautions, c’est sûr.

Donc, vous êtes presque assuré de la place olympique, n’est-ce pas? Comment voyez-vous l’avenir?

Oui, je suis presque assuré d’une place olympique avec seulement deux tournois à gauche. Si vous avez plus de tournois, vous devez être un peu prudent. Avec seulement deux tournois restants, j’ai plus de chances de me qualifier. Les Jeux olympiques sont la seule chose qui me motive. Comme pour la plupart des autres, ils n’ont pas de tournois autres que les Open de Malaisie et de Singapour, s’ils se produisent, c’est-à-dire. Sinon, il n’y a pas de tournoi avant août ou septembre, lorsque le calendrier commence. Pour moi du moins, j’ai quelque chose à espérer, les Jeux olympiques, et je m’entraîne plus dur quotidiennement. Parfois, je me sens un peu ennuyé pendant une ou deux séances car nous ne sommes pas habitués à autant de séances d’entraînement. Habituellement, nous nous entraînons pendant trois à quatre semaines, jouons dans des tournois, revenons et nous nous entraînons encore pendant deux à trois semaines avant de retourner aux tournois. Maintenant, sans beaucoup de tournois à jouer, la pratique a été trop pendant les huit derniers mois environ. De temps en temps, nous avons tendance à nous ennuyer, mais ce n’est pas grave. J’essaye de me concentrer et de donner 100 pour cent à chaque session. Pourtant, une ou deux séances dans environ trois semaines, je peux prendre à la légère. Sans tournois, seule la pratique peut parfois devenir ennuyeuse. Après All England le mois dernier (Sai ​​est sorti en huitièmes de finale contre le Danois Viktor Axelsen), nous avions bon espoir de l’Open de l’Inde. Mais déçu que cela ne se produise pas. Encore une fois, il nous reste deux tournois et jusqu’à ce que nous partions, nous ne sommes pas sûrs à cause des restrictions de voyage, en particulier pour les vols en provenance de l’Inde. Nous ne sommes sûrs de rien pour le moment.

Que pouvez-vous gagner des ouvertures de Malaisie et de Singapour?

Je veux juste bien performer donc je serai un peu plus confiant pour les Jeux Olympiques. Nous nous sommes suffisamment entraînés et ce dont nous avons besoin, c’est de jouer dans des tournois. Je n’ai pas joué beaucoup de tournois. Cette année, il n’y avait que l’Open de Suisse (quart de finale) et toute l’Angleterre (huitièmes de finale), et je ne compte pas l’Open de Thaïlande (en janvier) car c’était gaspillé. Je veux un peu de pratique du tournoi. Une fois que je jouerai bien dans ces tournois, ce sera bon pour moi pour les JO.

À quel point cela peut-il être difficile pour un sportif, surtout après ce que vous avez vécu en Thaïlande, en étant testé positif pour Covid? Kidambi Srikanth s’est plaint d’un nez ensanglanté après plusieurs tests Covid.

Partout dans le monde, les personnes les plus touchées sont des athlètes, professionnellement. Décidément, la situation est mauvaise. Et personne ne peut rien faire. Nous devons nous déplacer selon la situation. Si c’est entre mes mains, si je peux faire quelque chose, alors ça va. Il n’y a rien que je puisse faire. Si cela n’arrive qu’à vous, alors vous avez une excuse. Mais cela arrive au monde entier. Nous devons nous adapter aux conditions. Vous devez le traverser comme le monde entier traverse la situation. Cela arrive au monde entier. Tout ce que vous pouvez faire est de vous ajuster. C’est difficile, cependant.

Qu’est-ce que cette situation difficile vous a appris en tant que sportif?

Ayez de la patience, soyez fort et pensez positif. L’essentiel est de penser positivement. Dans ces conditions, vous ne pouvez penser à rien de négatif et vous rendre malheureux. Vous devez vous adapter à la situation. Du point de vue du jeu aussi, c’est la même chose. Lorsque vous perdez, cela fait mal mais vous ne pouvez pas le transporter dans le prochain tournoi. Vous devez avancer positivement. Il est plus facile pour un sportif de gérer ces situations difficiles que pour des personnes normales, car un sportif est plus fort d’esprit et pense toujours positif. Lorsque vous faites du sport, vous devez penser positivement, sinon vous ne pouvez pas progresser. Tu dois être patient. Ce sont les choses que la situation difficile actuelle m’a apprise.

Comment a été votre rivalité avec Srikanth, qui est un rang au-dessus de vous mais vous êtes sept places devant lui pour la route de Tokyo?

Au fil des ans, nous avons pratiqué ensemble. Pas seulement maintenant, mais depuis 10 à 15 ans. Les meilleurs navettes comme Parupalli Kashyap, Srikanth, HS Prannoy, Sourabh Verma, Sameer Verma et moi-même nous sommes entraînés ensemble. Si vous voyez, notre camaraderie a été très bonne. Nous avons tellement de joueurs de haut niveau qui s’entraînent ensemble pour atteindre un niveau supérieur. Lorsque vous revenez d’une blessure, il est bon de revenir au stade où vous étiez en vous entraînant avec ces meilleurs joueurs. Nous ne pensons pas à la rivalité. Ce sont les gens autour de nous qui créent le terme «rivalité». Quand je pense aux Jeux olympiques, je ne pense pas à Srikanth. Je veux que je sois là. Il s’agit de penser individuellement mais de pratiquer ensemble. Rien, aucune rivalité entre nous. Nous pratiquons ensemble depuis longtemps. Parfois, un joueur se comporte bien; une autre fois, un autre joueur se comporte bien. Pas un gros problème.

Quelle année diriez-vous comme votre meilleure à ce jour?

Je dirais que 2019 a été mon meilleur. Cela m’a beaucoup apporté. Décidément, 2017 a été le début lorsque j’ai remporté l’Open de Singapour. Après cela, les choses ont vraiment commencé à changer. Mais, 2019 a été une grande année pour moi. J’ai commencé 2019 sur une bonne note, remportant PBL (pour Bangalore Raptors), suis entré en finale de l’Open de Suisse, en quarts de finale de l’Open de l’Inde, en demi-finale de l’Open du Japon et en quarts de finale de l’Open de Thaïlande. J’étais dans le top 20 du classement mondial. Après avoir terminé comme demi-finaliste aux Championnats du monde, j’ai atteint le top 15 et plus tard 10e au classement mondial. Depuis le début de 2019, ce fut un bon voyage.

Vous n’aviez pas grand-chose à jouer en 2020. Pensez-vous qu’il y a eu un léger creux dans votre tableau de performance ces derniers temps?

J’ai besoin d’un entraînement de match, comme je vous l’ai dit plus tôt. Swiss Open et All England étaient les tournois auxquels j’ai participé. Combien de fois vous vous entraînez, vous devez jouer des matchs. Une bonne performance changera.

Dans quelle mesure avez-vous envie de jouer à vos premiers Jeux olympiques?

Décidément, les Jeux olympiques sont le plus grand rêve de tout sportif. La dernière fois, j’ai essayé mais je n’ai pas pu y arriver. Cette fois, j’ai une très bonne chance. J’ai hâte de jouer aux Jeux olympiques et de gagner une médaille. Tout le monde a une chance de gagner. Au départ, jouer aux Jeux olympiques était une grande chose, maintenant je cherche à gagner une médaille. Je suis très excité de jouer aux Jeux olympiques, mais la situation fait que tout le monde ne pense pas trop loin. Prendre un à la fois. Si l’Open de Malaisie et l’Open de Singapour se passent bien, je me tournerai vers les Jeux olympiques. D’ici la fin mai ou la première semaine de juin, les Jeux olympiques seront plus clairs. Je pense vraiment aux Jeux olympiques mais dans cette situation, je dois y aller lentement.

Qui a posé les défis les plus difficiles sur le circuit?

Kento Momota est définitivement plus dur. En 2019, je l’ai joué quatre fois (5-2 Momota mène au général en tête-à-tête). Il est l’un des adversaires les plus coriaces du circuit. Ensuite, nous avons Viktor Axelsen. Il y a quelques joueurs qui sont durs, mais je pense qu’une fois que vous avez confiance en votre jeu, ils peuvent être battus. Pour moi, quand je suis sûr de mon jeu et de ma forme physique, tous les adversaires sont pareils. Un bon match va tout changer pour moi.

Comment cela s’est-il passé sous l’entraîneur indonésien Agus Dwi Santoso?

Il est bon. Fondamentalement, les Indonésiens ont presque le même type de style de coaching. Avant lui, Mulyo Handoyo. Styles de coaching similaires. Mais la seule chose est que nous ne jouons pas assez de tournois. Faire beaucoup d’entraînement seul entraînera une surcharge. C’est le seul problème. Ce n’est pas la faute du coach. C’est juste la situation dans laquelle nous nous trouvons. Une fois que vous jouez à certains tournois, vous saurez ce qui se passe exactement et où vous vous trompez. Je jouais bien à l’entraînement avant le Swiss Open. Une fois que vous jouez dans des tournois, vous savez ce qui manque, sur quels domaines travailler davantage. Lorsque vous vous entraînez avec les mêmes adversaires pendant des années ensemble, cela semble plus facile. À moins que vous n’obteniez quelque chose de différent, vous ne le saurez pas. Même pour l’entraîneur, c’est très dur. Il a du mal à nous former. S’il nous voit dans cinq ou six tournois, il obtiendra de la clarté. Lorsque vous jouez ici, vous sentez que vous jouez bien. Une fois que vous jouez dans des tournois, vous saurez exactement où vous en êtes.

