Sai Praneeth dans les quartiers avec la victoire sur Hyeok Jin Jeon

L’Indien B Sai Praneeth a battu le qualificatif coréen Hyeok Jin Jeon dans un concours difficile de trois matchs pour accéder aux quarts de finale du tournoi de badminton Thailand Open Super 300 jeudi.

Praneeth a battu son adversaire coréen 24-22 7-21 22-20 lors du match de deuxième tour du simple messieurs.

Il affrontera ensuite la sixième tête de série Li Shi Feng, de Chine, lors des huit derniers tours.

A LIRE AUSSI | ISL 2022-23 : L’Odisha FC complète la signature de Princeton Rebello du FC Goa

Plus tôt dans la journée, Kiran George et Ashmita Chaliha ont mené des combats courageux avant de perdre trois matchs au deuxième tour de leurs épreuves respectives.

Alors que George, champion de l’Open d’Odisha, s’est incliné 22-20 15-21 20-22 contre la troisième tête de série Lee Cheuk Yiu de Hong Kong en simple messieurs, Ashmita a perdu 21-19 13-21 27-29 contre la sixième tête de série Den Højmark Kjaersfeldt de Danemark lors d’un huitième de finale éprouvant en simple féminin.

Tanisha Crasto et Ishaan Bhatnagar, huitièmes têtes de série, ont subi une défaite 19-21 16-21 contre les Indonésiens Akbar Bintang Cahyono et Marsheilla Gischa Islami en double mixte.

N Sikki Reddy et Rohan Kapoor n’ont pas non plus pu franchir le deuxième tour, perdant 11-21 10-21 contre les Chinois Feng Yan Zhe et Huang Dong Ping, sixièmes têtes de série.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)