Sai Praneeth affrontera Mithun Manjunath lors de la finale du simple masculin de badminton

L’ancien champion national B Sai Praneeth de Telangana affrontera Mithun Manjunath du Karnataka lors de la finale masculine de badminton des 36e Jeux nationaux ici jeudi.

La tête de série Malvika Bansod du Maharashtra affrontera la deuxième tête de série Aakarshi Kashyap du Chhattisgarh lors de l’affrontement au sommet du simple féminin, offrant une rencontre potentiellement passionnante.

Dans les demi-finales masculines, disputées au stade couvert PDDU ici mercredi, Sai Praneeth a battu M Raghu du Karnataka 21-12, 21-19 tandis que Mithun était clairement le joueur dominant dans sa victoire 21-9, 21-11 sur Aryamann Tandon du Gujarat. .

«Je me sentais heureux de la façon dont j’ai joué mes coups. Ils se sont bien passés », a déclaré Sai Praneeth après sa victoire.

Aryamann Tandon, qui est devenu le premier joueur de badminton du Gujarat à remporter une médaille aux Jeux nationaux, n’a pas réussi à dépasser Mithun mercredi.

“Je n’avais aucune réponse à ses tirs”, a admis Aryamann, qui s’est entraîné avec Mithun à la Prakash Padukone Academy dans le passé. « Je connaissais son jeu. J’étais confiant et j’avais décidé de jouer un jeu offensif dès le départ. Je m’étais préparé pour ce match. Mais rien n’a fonctionné.

Dans la finale féminine, Malvika Bansod a de nouveau été poussée au bord du gouffre, cette fois par Aditi Bhatt d’Uttarakhand. Cependant, la tête de série a misé sur son expérience pour mettre derrière son deuxième renversement de match pour gagner 21-10, 19-21, 21-13.

Aakarshi Kashyap a eu une sortie beaucoup plus facile en battant Tanya Hemanth du Karnataka 21-9, 21-15.

Les autres grandes joueuses impliquées dans les demi-finales étaient Ashwini Ponnappa et Sikki Reddy qui ont récemment cessé de jouer ensemble en double féminin.

Ashwini Ponnapa, qui est partenaire de K Sai Prateek en double mixte, a battu Hariharan Amsakarunam et VR Nardhana du Tamil Nadu dans un concours absorbant 23-21, 13-21, 21-19.

« J’étais un peu rouillé dans mon jeu. Nous jouions pour la première fois dans un grand tournoi et il nous a fallu du temps pour nous installer. J’ai fait quelques erreurs stupides mais Prateek a réussi de bons smashs. J’ai été impressionné par son jeu. Nous avons besoin de ces types de matchs pour devenir plus forts dans les futurs tournois », a déclaré Ashwini, 33 ans.

La paire du Karnataka affrontera le duo de Delhi composé de Rohan Kapoor et Kanika Kanwal, qui a battu S Sanjith et TR Gowrikrishnan (Kerala) 24-22, 21-18.

Jouant pour la première fois dans un grand tournoi avec Gayatri Gopichand, la gauchère Sikki a dû ajuster son jeu avec sa partenaire en double féminin. “Nous n’avons jamais joué ensemble dans un grand match. Elle n’avait jamais été associée à un gaucher non plus, mais nous avons bien gélifié », a déclaré Sikki après avoir mis en déroute la paire de Delhi composée de Kavya Gupta et Khushi Gupta 21-16, 21-17.

En finale, le duo Telangana rencontrera Shikha Gautam et Ashwini Bhat (Karnataka), qui ont battu Mahreen Riza et Arathi Sara Sunil du Kerala 23-21, 21-11.

La finale du double masculin opposera PS Ravikrishna et Shankar Prasad Udaykumar du Karnataka et Hariharan Amsakarunan et Ruban Kumar du Tamil Nadu.

Résultats:

Simple messieurs (demi-finales) : B Sai Praneeth (Telangana) a battu M Raghu (Karnataka) 21-12, 21-19 ; M Mithun (Karnataka) a battu Aryamann Tandon (Gujarat) 21-9, 11-21.

Simple dames (demi-finales) : Malvika Bansod (Maharashtra) a battu Aditi Bhatt (Uttarakhand) 21-10, 19-21, 21-13 ; Aakarshi Kashyap (Chhattisgarh) a battu Tanya Hemanth (Karnataka) 21-9, 21-15.

Doubles femmes (demi-finales) : Sikki Reddy et Gayatri Gopichand Pullela (Telangana) contre Kavya Gupta et Khushi Gupta (Delhi) 21-16, 21-17 ; Shikha Gautam et Ashwini Bhat (Karnataka) ont battu Mahreen Riza et Arathi Sara Sunil (Kerala) 23-21, 21-11.

Doubles messieurs (demi-finales) : PS Ravikrishna et Sankarprasad Udayakumar (Kerala) ont battu HV Nithin et Vaibhaav (Karnataka) 21-17, 21-14 ; Hariharan Amsakarunan et Ruban Kumar (Tamil Nadu) ont battu Shyam Prasad et S Sunjith (Kerala) 21-19, 21-16

Doubles mixtes (demi-finales) : Sai Pratheek et Ashwini Ponnappa (Karnataka) ont battu Hariharan Amsakarunan et VR Nardhana (Tamil Nadu) 23-21, 13-21, 21-19 ; Rohan Kapoor et Kanika Kanwal (Delhi) ont battu S Sunjith et TR Gowrikrishna (Kerala) 24-22, 21-18.

