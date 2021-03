«Les responsables régionaux / NCOE en charge peuvent autoriser les athlètes non résidentiels à leur discrétion à s’entraîner à l’intérieur du campus sur une base résidentielle avec effet immédiat. «Les jeunes athlètes talentueux de niveau national du programme come and play ou des athlètes non résidentiels NCOE peuvent également être autorisés à s’entraîner à des horaires décalés en consultation avec leurs entraîneurs respectifs.

«Comme tout le monde le sait, l’entraînement des centres nationaux d’excellence (NCOE) a repris et les athlètes se mettent progressivement au niveau attendu. «À cet égard, il a été porté à la connaissance de l’autorité compétente que les athlètes non résidentiels des NCOE sont privés de formation en raison de l’obligation de maintenir la bio-bulle», une lettre publiée par le directeur régional (Opérations) de SAI, Shiv Sharma , lire. La lettre, qui est en possession de PTI, a déclaré que les chefs régionaux et NCOE en charge ont le pouvoir discrétionnaire de permettre aux athlètes talentueux non résidentiels de s’entraîner à des horaires décalés et en suivant tous les protocoles COVID-19.

