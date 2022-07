Sai Pallavi révèle avoir été battue par ses parents après avoir trouvé des lettres d’amour alors qu’elle était adolescente

Sai Pallavi qui dirige aujourd’hui Million Hearst était un adolescent typique. Vous ne nous croyez pas ? Eh bien, l’actrice de Gargi a avoué avoir fait des choses typiques d’adolescentes pour lesquelles elle a subi des répercussions extrêmes de la part de ses parents. Sai Pallavi que l’on verra ensuite dans Virata Parvan et son personnage Vennela voit presque risquer sa vie pour tenter de remettre une lettre à Rana Daggubati par sa mère. En interaction, l’actrice et Rana ont été interrogées sur l’écriture de lettres.

Sai Pallavi avait écrit une lettre d’amour à un garçon de la classe 7 qui a été attrapé par ses parents et c’est ce qu’ils lui ont fait

Ce à quoi l’actrice a révélé : « Dans ce film, je les ai écrites selon les instructions du réalisateur. Mais dans la vraie vie, j’ai écrit une lettre une seule fois. J’ai écrit une lettre à un garçon, c’était dans mon enfance. dans mon 7e standard. J’ai été pris. Mes parents m’ont beaucoup frappé”. Oh boy maintenant c’est toute une révélation. Lorsqu’on a posé la même question à Rana, il a eu une réponse adorable et a dit: “Eh bien, j’en ai écrit une à mon grand-père à Karamchedu dans mon enfance. C’est tout. Je n’ai écrit de lettres à personne après ça.” Le film sortira sur Netflix et le premier aperçu du film a déjà gagné beaucoup de cœurs !

Sai Pallavi, qui est l’une des actrices du sud les plus désirables, avait un jour raconté comment son père plaisantait sur son mariage avec un gars telugu parce qu’elle parle dans cette même langue partout. Alors que le plan de mariage est encore sur les cartes, elle se concentre actuellement sur sa carrière. Sai est également étudiant en médecine. “Je ne pense pas que cela arrivera de sitôt. En ce moment, je suis heureux d’être seul et j’essaie d’en savoir plus sur moi-même. Je suis sur ce chemin.” En très peu de temps, Sai a réussi à se faire une place dans l’industrie du sud et ses fans attendent qu’elle fasse bientôt ses débuts à Bollywood.