Sai Pallavi brise ENFIN le silence sur les rumeurs secrètes de mariage ; dit : « C’est décourageant d’avoir… »

Les célébrités ne sont pas opposées aux rumeurs. En fait, ce sont les cibles les plus faciles des trolls et bien plus encore. Étoile du Sud Sai Pallavi est le récent qui a été victime de rumeurs indésirables. Récemment, une photo d’elle avec une guirlande est devenue virale. Elle se tient à côté d’un homme et bientôt les spéculations vont bon train selon lesquelles elle s’est secrètement mariée. La photo recadrée est devenue virale en un rien de temps et Sai Pallavi a commencé à devenir tendance sur les réseaux sociaux. Bientôt, les fan clubs de l’actrice sont intervenus pour préciser que la photo ne provenait pas de son mariage mais de la cérémonie muhurat de son prochain film. L’homme sur la photo n’est autre que le réalisateur Rajkumar Periyasamy.

Sai Pallavi brise le silence

Maintenant, Gargi la star Sai Pallavi a réagi à la photo virale et a exprimé sa déception. S’adressant à son compte X (anciennement connu sous le nom de Twitter), Sai Pallavi a déclaré qu’elle devait s’exprimer car cette fois, les rumeurs impliquent des amis qui font partie de sa famille. Elle a écrit que l’image de la cérémonie de puja avait été recadrée et diffusée via des robots payants. Elle a dit que cela s’était produit avec des « intentions dégoûtantes ». Elle a ajouté : « Quand j’ai des annonces agréables à partager sur mon travail, c’est décourageant de devoir expliquer toutes ces actions sans emploi. Provoquer un tel inconfort est purement ignoble ! »

Découvrez le tweet de Sai Pallavi ci-dessous :

Honnêtement, je m’en fiche des rumeurs mais quand il s’agit d’amis ou de famille, je dois parler. Une image de la cérémonie du pooja de mon film a été intentionnellement recadrée et diffusée avec des robots payants et des intentions dégoûtantes. Quand j’ai des annonces agréables à partager sur mon travail Sai Pallavi (@Sai_Pallavi92) 22 septembre 2023

Voici la photo réelle qui a été recadrée et diffusée comme photo secrète du mariage de Sai Pallavi. La photo provient de la cérémonie puja du film tamoul SK21 qui verra Sai Pallavi comme actrice principale.

Le mariage de Sai Pallavi sur une photo recadrée est une RUMEUR. Voici la photo complète de la cérémonie Pooja du film. pic.twitter.com/mbrvWVqEY5 Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) 22 septembre 2023

L’actrice a remis les pendules à l’heure et les rumeurs peuvent désormais être mises un terme. Outre SK21, les derniers rapports indiquent que Sai Pallavi a signé un film mettant en vedette le fils d’Aamir Khan, Junaid Khan. On s’attend à ce que ce soit une histoire d’amour se déroulant au Japon. Il n’y a cependant aucune confirmation à ce sujet. Consultez BollywoodLife pour plus d’actualités sur le divertissement.