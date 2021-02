L’Allemagne pourrait finir par être divisée comme les États-Unis si la gauche du pays ne s’arrêtait pas avec la moralisation et les tentatives de supprimer toute opinion opposée, a déclaré Sahra Wagenknecht, ancienne dirigeante du Parti de gauche, dans une attaque sévère contre ses propres alliés.

La «L’intolérance croissante» des libéraux allemands pourraient avoir des conséquences catastrophiques pour le pays, a averti Wagenknecht dans une interview accordée à Die Welt. Marquez n’importe qui avec une position différente, «Un nazi qui devrait être« annulé »» n’était pas possible, a-t-elle ajouté.

«C’est une approche typique du milieu libéral de gauche: quiconque est en faveur de la restriction de l’immigration est raciste; quiconque critique les taxes sur le CO2 est un négationniste du changement climatique; et quiconque ne pense pas que les écoles, les restaurants et les gymnases devraient être fermés est un «Covidiot», » dit-elle.

Cette «Attitude pharisaïque», qui a déjà coûté beaucoup de voix au Parti de gauche, est promu par le «Nouvelle classe moyenne universitaire» dans les grandes villes. Cependant, il faut comprendre que ce sont « Un groupe relativement privilégié » cette «Vit dans une bulle de filtre largement isolée», Insista Wagenknecht.

Tout le monde – du conservateur au spectre de gauche – qui a un intérêt à ce que notre pays ne se retrouve pas dans une division extrême comme les États-Unis – devrait retrouver la capacité d’engager des discussions avec décence et respect.

La politicienne, qui était le chef du parti de gauche au parlement entre 2010 et 2019 et est restée une voix forte au sein du parti, a déclaré qu’elle partageait pleinement les préoccupations concernant le rétrécissement continu du spectre des opinions, récemment exprimées par Noam Chomsky, Salman Rushdie et d’autres intellectuels.

La gauche va à nouveau se présenter au Bundestag en septembre, Wagenknecht exhortant ses collègues membres du parti à renoncer enfin à moraliser et à annuler la culture. « Nos politiques doivent se concentrer sur les problèmes sociaux et non sur les contorsions linguistiques et les problèmes de style de vie » dit-elle.

