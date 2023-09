Sahith Theegala repousse Justin Thomas pour remporter sa première victoire sur le PGA Tour au Fortinet Championship | Actualités golfiques

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la manche finale du championnat Fortinet au Silverado Resort, en Californie

Sahith Theegala a remporté sa première victoire sur le PGA Tour au championnat Fortinet alors que la tentative de Justin Thomas pour une victoire qui remonterait le moral a échoué lors du tour final.

Theegala, après avoir commencé le tour final à Napa, en Californie, avec une avance de deux coups, a réussi trois tirs lors de ses cinq premiers trous en mélangeant sept birdies et trois bogeys dans un 68 final.

Le Sud-Coréen SH Kim a égalé ce chiffre pour terminer à deux coups de la deuxième place, tandis que l’Australien Cam Davis était à deux coups de la dérive en troisième position.

Le choix du capitaine de la Ryder Cup, Thomas, qui avait commencé la journée à égalité au deuxième rang à la recherche d’une première victoire dans une année torride, a abandonné la compétition après avoir commis quatre bogeys dans les neuf premiers.

Un aigle trois le 12 l’a aidé à retrouver son tour à un niveau par 72 alors qu’il terminait six coups en cinquième place.

Son collègue de la Ryder Cup, Max Homa, vainqueur ces deux dernières années, était deux coups plus loin après un 69 final aux côtés de l’Anglais Callum Tarren.

« Peu importe le bon ou le mauvais golf, ils me soutiennent. C’est une victoire d’équipe », a déclaré Theegala, avec sa mère et son père à ses côtés sur le 18e green.

« Ce n’est pas seulement une victoire pour moi, c’est une victoire pour toute la famille.

« Pouvoir partager ce moment avec eux tous est vraiment spécial et quelque chose que je n’oublierai jamais.

« À travers les hauts et les bas de cette semaine, ils m’encouragent et me soutiennent. Ils sont comme ça depuis que j’ai commencé ma carrière professionnelle. C’est génial d’entendre les chants à chaque trou et cela m’a vraiment donné beaucoup de plaisir. énergie.

« C’est la force de mon jeu depuis si longtemps [following bogeys with strong shot-making].

« J’ai une mémoire assez courte sur et en dehors du parcours de golf. Cela fonctionne bien au golf. Cette semaine, je me sentais tellement détendu et j’avais l’impression que mon jeu était vraiment bien. »