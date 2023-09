Sahith Theegala remporte le premier titre du PGA Tour avec une confortable avance de 2 temps au championnat Fortinet

Sahith Theegala a réussi à décrocher son premier titre sur le PGA Tour dimanche après avoir terminé avec une avance de deux coups au championnat Fortinet en Californie du Nord.

Theegala, a réussi à commencer la ronde finale avec une avance de deux coups et semblait à l’aise avec son avantage en réussissant à terminer de manière calme sur le parcours nord du Silverado Resort à Napa.

Le Californien de 25 ans a obtenu une note de 68 sous la normale, dont sept birdies, pour terminer à 21 sous et une victoire confortable devant une foule de parents proches et d’amis qui regardaient depuis les galeries.

La procession de Theegala vers le titre a été effectivement scellée au 14e trou, lorsqu’il a réussi un superbe putt de birdie de 20 pieds pour réussir cinq coups d’avance.

Le Sud-Coréen Kim Seong-hyeon, qui évoluait dans le groupe devant, a suscité l’espoir d’un rallye avec des birdies consécutifs aux 15e et 16e trous pour réduire l’avance de Theegala à trois tirs, mais le leader n’a pas été démenti.

Theegala a répondu au défi de Kim en réussissant un superbe deuxième coup depuis le fairway jusqu’à sept pieds du trou sur le 16e par quatre. Il a ensuite roulé froidement dans le putt du birdie pour prendre une avance de quatre coups avec seulement deux trous à jouer.

Un par solide sur le 17e par trois a laissé Theegala quatre sans faute en direction du 18e par cinq, et bien que Kim ait réussi un autre birdie sur le dernier pour réduire l’avance à trois, le résultat n’a jamais été mis en doute.

Theegala a joué de manière conservatrice pour clôturer avec un bogey pour un total de 267.

« Cela ne semble pas réel, cela ne va probablement pas s’implanter avant un moment », a déclaré Theegala ravi après la victoire.

«Mais mec, il y avait beaucoup de bon golf, et c’était probablement le plus amusant que j’ai eu sur un terrain de golf de ma vie. Ma famille et mes amis m’encouragent, c’est époustouflant.

« Ce sentiment est incroyable et je n’aurais pas pu y parvenir sans toute mon équipe et tout le monde ici. C’est un effort d’équipe et pour moi, le mettre en place de cette manière signifie le monde. »

Kim a terminé à 19 sous la normale après une clôture de 68 à quatre sous la normale.

L’Australien Cam Davis a terminé seul troisième avec un score de moins de 17 après une finale de 70, une avance sur Eric Cole avec un score de moins de 16, qui a également terminé avec un score de 70.

Le défi du double champion majeur Justin Thomas s’est estompé lors du tour final avec un niveau par 72 pour le laisser cinquième avec 15 sous, six de la tête.

Brendon Todd a terminé sixième avec 14 sous après avoir grimpé au classement avec un 66 sous la normale pour clôturer.

Le plus gros joueur de la journée a été Troy Merritt, dont la note de 65 sous la normale a été suffisante pour le propulser de 30 places au classement dans une égalité à quatre pour la septième place avec 13 sous.

Merritt a terminé aux côtés de Max Homa, qui a clôturé avec un score de 69 à trois sous la normale, de l’Anglais Callum Tarren et du vétéran américain Matt Kuchar.

