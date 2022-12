Sahith Theegala et Tom Hoge décrochent le titre QBE Shootout de la PGA | Nouvelles du golf

Tom Hoge et Sahith Theegala ont décroché le titre QBE Shootout du PGA Tour

Sahith Theegala a réussi un birdie de 15 pieds sur le dernier trou alors que lui et Tom Hoge ont clôturé avec un 10 sous 62 en quatre balles et sont devenus la première équipe recrue à remporter le QBE Shootout en 11 ans.

Ryan Palmer et Charley Hoffman ont chacun raté des putts de birdie d’environ 12 pieds au Tiburon Golf Club, ce qui aurait forcé un barrage, le duo ayant mené après les deux premiers jours.

Theegala sortait d’une solide saison de recrue du PGA Tour au cours de laquelle il a atteint le championnat du circuit et a eu deux fois des chances de gagner en allant au dernier trou des tournois.

“C’est bien d’avoir un avant-goût de la victoire parce que c’est si difficile ici”, a déclaré Theegala.

Hoge, qui a remporté son premier titre sur le PGA Tour à Pebble Beach en février, a porté une grande partie de la charge tôt lorsque Theegala s’est tiré un muscle du côté gauche au premier trou.

À la fin de la journée, Theegala a déclaré qu’il se sentait mieux et qu’il était capable de prendre des coups plus complets.

Ils devaient encore composer avec Palmer et Hoffman, surtout à la fin.

La puce de Palmer sur une pente raide au 17e trou par 5 n’a pas remonté la colline et est revenue vers lui. Intensifiant rapidement pour le coup suivant, il a percé dans la tasse un birdie improbable qui a donné à son équipe une part de l’avance.

Harris English et Matt Kuchar, tentant de remporter le QBE Shootout pour la quatrième fois, ont terminé à deux coups de retard après un 62.

Max Homa et Kevin Kisner ont eu un 63 et ont terminé quatrièmes.

La meilleure joueuse du circuit de la LPGA était Nelly Korda, qui a fait équipe avec Denny McCarthy pour un 62 à égalité au cinquième rang