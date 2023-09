Sahil Khattar a canalisé son « Aamir Khan intérieur » pour Bajao et se dit « dépassé » par la réponse de l’émission

Outre Sahil Khattar, Bajao présente également Raftaar, Tanuj Virwani et Sahil Vaid dans les rôles principaux. L’émission est diffusée sur JioCinema.

Bajao fait tous les bons bruits car la série a été appréciée pour son concept novateur, son scénario intrigant et ses dialogues étonnants. Situé dans l’industrie de la musique pop punjabi, le spectacle JioCinema suit 3 jeunes cinéastes alors qu’ils naviguent dans le monde décalé du divertissement pour devenir les plus grands créateurs de vidéoclips.

Alors que Raftaar joue l’artiste pop punjabi Babbar dans ses débuts d’acteur, le rôle de trois cinéastes est joué par Tanuj Virwani dans le rôle de Ved, Sahil Vaid dans le rôle de Cookie et Sahil Khattar dans le rôle de Dhaari. Khattar a reçu énormément d’amour de la part du public alors que le #DhaariSabPeBhaari est à la mode sur les réseaux sociaux depuis la sortie de l’émission le 25 août.

Dans une interview exclusive avec DNA, Sahil Khattar a déclaré qu’il avait canalisé son « Aamir Khan intérieur » pour se préparer à son rôle et a également mis en lumière la réponse extrêmement positive qu’il a reçue pour la série. Venant de Chandigarh, nous avons demandé à Sahil s’il était facile pour lui de jouer un personnage d’Haryanvi dans la série. Il a répondu : « Nous avons tous en nous un Aamir Khan qui veut être perfectionniste. J’ai représenté l’Haryana en jouant au roller hockey pour l’Inde et j’ai passé des moments formidables avec des gens de Kurukshetra, Rohtak et Bhiwani. Étonnamment, j’ai observé et absorbé une grande partie de leur jargon là-bas.

« Mais quand le spectacle m’a été proposé, j’avais très envie de travailler ma diction et j’ai pris contact avec la bonne personne. Donc, si c’était facile, c’était aussi difficile car le voyage de 0 à 50 ans est le plus simple, de De 50 à 80, ça devient plus dur et de 80 à 100, c’est le plus difficile donc j’étais dans cette zone de 80 à 100. Et même si vous regardez l’émission, vous vous rendrez compte que j’ai gardé un accent très minimal pour que les gens toute l’Inde devrait le comprendre », a ajouté Sahil.





Partageant son enthousiasme face à la réponse folle suscitée par son personnage, Sahil a ajouté : « À Bajao, mon personnage Dhaari a un dialogue, « Ek Dhaari Sab Pe Bhaari », et cela a été tendance sur Twitter. Les fans ont également fait des créations sur les réseaux sociaux avec cela. dialogue. Les réactions ont été incroyables. Dhaari a été très Bhaari avec moi. Je suis heureux après tant de travail acharné et de patience, ab aayi hai Dhaari Ki Baari (maintenant c’est l’heure de Dhaari). Je suis sur un nuage neuf, dépassé , et je suis vraiment ravi en ce moment. Cela a été une aventure magique pour moi. »

D’abord radio-jockey, Sahil a été un YouTuber et animateur de télévision populaire avant de se lancer dans le cinéma. Il a été surtout vu dans le rôle de Syed Kirmani dans 83, le drame sportif de Kabir Khan basé sur la première victoire de l’équipe indienne de cricket en Coupe du monde en 1983 sous la direction de Kapil Dev, dont le rôle a été joué par Ranveer Singh dans le film de 2021.