Les professionnels de la santé et les organisations comme l’American Academy of Dermatology informent fréquemment leurs patients sur les ABCDE du mélanomela forme de cancer de la peau la plus dangereuse – et pour cause.

« Le mélanome est le « cancer de la peau mortel », car ce type de cancer de la peau peut métastaser », a déclaré Dr Elaine Kung, un dermatologue certifié basé à New York. Une fois métastasé, le mélanome peut se propager à d’autres parties du corps et aux organes internes, comme les poumons ou le cerveau.

Mais d’autres types de cancer de la peau, comme le carcinome basocellulaire et épidermoïde, peuvent passer inaperçus. Et même s’ils ne sont pas aussi mortels, ils sont plus courants et il est important de les traiter sérieusement.

“En réalité, le mélanome ne représente qu’une très, très petite fraction des cancers de la peau”, a déclaré Dr Jeffrey Hsu, un dermatologue certifié basé dans l’Illinois. « La majorité des cancers de la peau sont des carcinomes basocellulaires ou des carcinomes épidermoïdes. »

Selon le Société américaine du cancerle carcinome basocellulaire représente environ 8 diagnostics de cancer de la peau sur 10 et le carcinome épidermoïde représente environ 2 diagnostics de cancer de la peau sur 10, tandis que le mélanome ne représente que 1% de tous les diagnostics de cancer de la peau.

Les cancers de la peau comme le carcinome basocellulaire et épidermoïde peuvent ressembler à de simples éruptions cutanées à leurs débuts, ce qui amène de nombreux patients à ignorer les signes indiquant que quelque chose ne va pas.

Hsu en a fait l’expérience directe avec une patiente récente, une femme d’origine asiatique à la peau plus foncée qui aimait le plein air et allait fréquemment bronzer.

“Elle a commencé à remarquer une sécheresse persistante, des éruptions cutanées et quelques taches sur sa poitrine”, a déclaré Hsu.

Bien que ces taches ressemblaient à une simple éruption cutanée, Hsu s’est inquiété lorsque sa patiente a mentionné qu’elle souffrait de cette éruption cutanée depuis quelques années. Comme ces taches étaient persistantes et ne disparaissaient pas malgré les nombreux types de traitements essayés par le patient, Hsu soupçonnait d’éventuelles cellules précancéreuses.

“Après avoir effectué une biopsie, ces taches se sont révélées être un carcinome épidermoïde”, a déclaré Hsu. Sa patiente a pu recevoir un traitement pour son cancer de la peau avant qu’il ne progresse vers des stades ultérieurs.

Selon le Académie américaine de dermatologie, si le carcinome épidermoïde n’est pas traité, il peut se développer plus profondément dans les tissus cutanés, endommageant les vaisseaux sanguins et les nerfs de la zone environnante. Bien que rare, le carcinome épidermoïde peut métastaser et se propager à d’autres parties du corps. Bien que le risque de métastases du carcinome basocellulaire soit généralement très faible, ce type de cancer peut non seulement se développer plus profondément dans la peau, mais également dans les tissus musculaires et osseuxce qui peut entraîner une défiguration potentielle.

Le manque de sensibilisation du public aux cancers de la peau autres que le mélanome et les mythes persistants selon lesquels les personnes ayant la peau plus foncée ne peuvent pas contracter un cancer de la peau peuvent faire en sorte que de nombreux patients n’aient pas autant de chance. Voici ce que vous devez savoir.

Comment puis-je savoir si j’aurais pu Carcinome basocellulaire ou épidermoïde ?

« Les carcinomes basocellulaires sont souvent des bosses brillantes et translucides aux bords mal définis qui peuvent saigner facilement sans traumatisme. Les carcinomes épidermoïdes ressemblent à une corne tendre et rugueuse semblable à celle d’un rhinocéros qui pousse au-dessus d’une tache squameuse rose », a déclaré Kung.

Mais lorsque ces cancers apparaissent, ils peuvent être confondus avec un bouton persistant, une éruption cutanée squameuse ou une croûte qui ne semble tout simplement pas guérir.

« Généralement, je demande aux patients de décrire un endroit et de dire : « Oh ouais, j’ai ce bouton ». Je le gratte, et il ne disparaît tout simplement pas, et au fil des années, il est devenu légèrement plus gros », a déclaré Hsu.

« Qui n’a pas de bouton ici ou là ? Mais généralement, ces problèmes disparaissent au bout de quelques mois », a déclaré Hsu. “Si vous avez une zone squameuse ou rugueuse persistante qui refuse de disparaître après trois mois, il est probablement temps de recevoir une évaluation professionnelle.”

En règle générale, il est recommandé de consulter un dermatologue si une tache suspecte ne disparaît pas d’elle-même après environ trois mois. Cependant, dans certaines régions particulières, vous souhaiterez peut-être consulter un dermatologue plus tôt.

“La peau du visage et du cuir chevelu a tendance à guérir plus rapidement que celle du tronc et des extrémités”, a déclaré Dr Angela Casey, un dermatologue certifié basé dans l’Ohio. Étant donné que la peau du visage guérit plus rapidement, Casey a recommandé de contacter votre dermatologue si une tache sur votre cuir chevelu ou votre visage ne disparaît pas après deux mois.

Image ouverte modale Bob Thomas via Getty Images La croyance selon laquelle les personnes ayant la peau plus foncée ne peuvent pas contracter un cancer de la peau peut amener les patients à ne pas donner la priorité à la visite de leur dermatologue pour des examens cutanés précoces importants.

Le mythe dangereux selon lequel « la peau mélanisée ne peut pas provoquer de cancer de la peau ».

Ceux qui ont une peau plus claire et qui ont attrapé un méchant coup de soleil ne savent que trop bien à quel point les rayons UV peuvent causer des dommages à la peau. Les dommages causés par la lumière UV peuvent potentiellement provoquer le développement d’un cancer de la peau. Cependant, tous les dommages causés par les UV ne sont pas visibles à l’œil nu.

“Beaucoup de personnes de couleur croient à tort qu’elles ne peuvent pas avoir de cancer de la peau parce qu’elles brûlent moins”, a déclaré Hsu.

“Bien que les personnes ayant un type de peau plus foncée bénéficient d’une certaine protection UV “intégrée” rendue par la mélanine présente dans leur peau, elle ne remplace pas la barrière plus complète fournie par les écrans solaires, les vêtements et les chapeaux de protection solaire”, a déclaré Casey.

La croyance selon laquelle les personnes ayant la peau plus foncée ne peuvent pas contracter un cancer de la peau peut également amener les patients à ne pas donner la priorité à la visite de leur dermatologue pour des examens cutanés précoces importants.

“Mes patients d’origine irlandaise sont conscients que le cancer de la peau est héréditaire et sont plus susceptibles de subir un dépistage du cancer de la peau plus tôt dans la vie”, a déclaré Kung.

Et c’est lors de ces examens qu’un dermatologue peut diagnostiquer ce qui semblait être un endroit inoffensif.

“Les cancers de la peau que j’ai observés chez des patients à la peau plus foncée étaient généralement plus avancés parce que les symptômes du cancer de la peau étaient considérés comme de l’eczéma, une inflammation ou une irritation de la peau”, a déclaré Casey. “Cela souligne l’importance d’éduquer le public sur les différentes manières dont toute affection cutanée, et pas seulement les cancers de la peau, peut se présenter dans différents types de peau.”

