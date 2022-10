S’agit-il d’une peau sèche ou d’une dermatite atopique ?

En quoi la MA est-elle différente de la peau sèche ?

AD est plus qu’une peau sèche. “Bien que la peau sèche et la DA puissent rendre votre peau squameuse, la DA peut également inclure des éruptions cutanées rouges ou foncées et des démangeaisons persistantes pouvant entraîner des lésions cutanées suintantes et saignantes”, explique Garcia.

Si vous souffrez de la maladie d’Alzheimer, vous pouvez avoir un cycle de démangeaisons et de grattage. Votre éruption provoque des démangeaisons, alors vous vous frottez ou vous grattez la peau. Cela provoque plus d’irritations et de démangeaisons, de sorte que le cycle de démangeaisons et de grattage continue.

Avec la MA, une maladie chronique entraîne vos symptômes, dit Garcia.